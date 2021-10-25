Хоккей. НХЛ. Каким будет поход Василевского, Кучерова и Сергачева за третьим Кубком Стэнли? 

Из пяти своих первых встреч стартовавшего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» не сумела в основное время выиграть ни один. Результат двукратных обладателей Кубка Стэнли – три поражения и две победы в овертаймах. При том, что в обоих выигранных матчах – с «Детройтом» и «Вашингтоном» - команда Джона Купера по игре смотрелась ничуть не лучше соперников. Стоит ли придавать значение не слишком удачному старту фаворитов сезона, или самое главное для «Тампы» начнется уже весной, когда стартует плей-офф? Понятно, что для каких-то серьезных выводов еще слишком рано, но некоторые основания для тревоги относительно перспектив «Тампы» в сезоне 2021/22 все-таки имеются.

Напомним, что именно за эту команду выступают два из трех хоккеистов команды ОКР, уже попавшие в заявку для участия в Олимпийских играх в Пекине – Никита Кучеров и Андрей Василевский. И для обоих начало нынешнего сезона НХЛ сложилось не слишком удачно. Особенно – для Кучерова, который в матче с «Вашингтоном» получил травму, и теперь, скорее всего, не появится на льду до декабря. При том, что по ходу предыдущих сезонов форвард также испытывал проблемы со здоровьем (предыдущий регулярный чемпионат он пропустил целиком, вернувшись в состав лишь в плей-офф), очередная травма на самом старте чемпионата – очень тревожный факт. Василевский же пока просто выглядит не слишком стабильно, чередуя блестящие матчи с откровенно неудачными. Прежде подобные перепады были для Андрея не слишком характерны, так что есть надежда, что это – всего лишь временное явление. Не слишком хорошо пока выглядит и третий российский представитель в «Тампе» - защитник Михаил Сергачев, который также считается одним из очевидных кандидатов в олимпийскую сборную. Он имеет после пяти игр худший в команде показатель полезности «-7» и пока очень мало похож на самого себя образца двух предыдущих сезонов.

Однако проблемы с травмами и не слишком удачным входом игроков в сезон носят, скорее всего, временный характер. Гораздо больше на долгосрочных перспективах «Тампы» в ее походе за третьим подряд Кубком Стэнли (последний раз в НХЛ подобного достижения удавалось добиться «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х) могут стать случившиеся в межсезонье кадровые потери. Так, команда целиком потеряла все свое третье звено, которое внесло огромный вклад в предыдущие успехи: Янни Гурда с драфта расширения забрал «Сиэтл», а Баркли Гудроу и Блейк Коулман ушли, соответственно, в «Рейнджерс» и «Калгари». Необходимость вписаться в «потолок зарплат» не позволила «Тампе» удержать этих хоккеистов, и эта потеря для команды Джона Купера может оказаться очень существенной. Во всяком случае, пока не очень видно, за счет чего ее удастся восполнить.

Стоит добавить, что и для самого Купера предстоящий сезон будет очень непростым, ведь именно он станет главным тренером сборной Канады на олимпийском турнире в Пекине. И какую-то часть внимания специалиста по ходу сезона эта ответственная миссия от клубных забот наверняка отнимет.

Словом, пока в лагере двукратных обладателей главного трофея НХЛ вопросов больше, чем ответов. При этом мало кто сомневается в их способности весной вновь войти в число реальных соискателей Кубка Стэнли. В конце концов давно известно: для команд такого уровня не так важно, как начать сезон. Гораздо принципиальнее, в каком состоянии им удастся подойти к началу плей-офф. Собственно, два года назад это было доказано самой «Тампой».

Прямые трансляции матчей НХЛ в России - на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

Турнирную таблицу на данный момент смотрите здесь