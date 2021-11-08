Хоккей. НХЛ. Испытание лидерами для команды Панарина. «Рейнджерс» - «Флорида»: чего ждать, где смотреть   

Испытание лидерами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 для «Рейнджерс» продолжается. После двух подряд матчей с возглавляющими таблицу Западной конференции «Эдмонтоном» и «Калгари» Артемия Панарина и его партнеров ожидает встреча с абсолютно лучшей командой лиги на старте сезона.

Новости команд

Выезд на запад Канады у «Рейнджерс» совсем не получился и принес команде Жерара Галлана три поражения подряд. Началось все с неудачи в овертайме в Ванкувере, а в играх с «Эдмонтоном» и «Калгари» «Рейнджерс» и вовсе пропустили по шесть шайб. Причем если в первой из них они начали вполне удачно и даже вели по ходу игры – 4:1, снова уступив в итоге лишь в овертайме, то против «Калгари» случилось настоящее фиаско – 0:6. Хоккей, показанный «Рейнджерс» в этих матчах, явно расходится с игровой философией Галлана, и можно ожидать, что творческие поиски в «Рейнджерс» продолжатся. Пока же, например, можно отметить, что один из самых перспективных игроков Канады и первый номер драфта-2020 Алексис Лафреньер по ходу сезона уже опустился в «Рейнджерс» до четвертого звена.

«Флорида» же продолжает удивлять: 10 побед и 21 набранное очко в 11 матчах – это лучший старт в истории команды. Пока не сказалась на результатах команды вынужденная отставка главного тренера Джоэля Кенневилля. А в предыдущем матче победу над другой командой-сенсацией старта – «Каролиной» - «Флорида» одержала еще и без двух ключевых игроков. Из-за повреждений матч пропускали голкипер Сергей Бобровский и капитан Александр Барков. «Понятно, что в ноябре трофеи не вручают, но для нашей команды это был хороший тест», - прокомментировал победу над «Каролиной» исполняющий обязанности главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт.

Российские игроки

В двух предыдущих матчах оба российских вратаря «Рейнджерс» пропустили по шесть шайб: Александр Георгиев от «Эдмонтона», Игорь Шестеркин – от «Калгари». Это существенно ухудшило их статистические показатели, хотя проблемы команды в этих матчах были отнюдь не в действиях вратарей. Артемий Панарин с 11 набранными очками (2+9) остается вторым в списке бомбардиров команды после защитника Адама Фокса. При этом экс-голкипер «Рейнджерс» Майк Рихтер в интервью телеканалу НХЛ оценил игру Панарина так: «Он обладает удивительной способностью читать игру. В атаке он находит передачами открытых партнеров, которых даже я не вижу из своей ложи под крышей арены. И он оказывает огромное позитивное влияние на игроков рядом с собой». Если бы Панарину еще поправить свои удручающие «-6» в графе «показатель полезности», то оптимизма по поводу его игры на старте сезона еще прибавилось бы.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский занимает второе место среди всех вратарей лиги по проценту отраженных бросков (94,8%), уступая лишь Мартину Джонсу из «Филадельфии». Российский форвард Максим Мамин сыграл уже два матча за «Флориду», проводя на льду примерно по 10 минут, но пока не отметившись результативными баллами.

Три интересных факта

- «Рейнджерс» и «Флорида» не встречались между собой почти два года. Предыдущий матч этих команд состоялся 17 ноября 2019 года и завершился победой «Флориды» - 4:3.

- Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с 12 очками (2+10) делит на данный момент первое место в списке самых результативных игроков обороны в лиге.

- «Флорида» набирает очки уже в 11 матчах со старта сезона. С момента введения в регулярных чемпионатах НХЛ буллитов для определения победителей длиннее были серии только у трех команд – «Чикаго» (2012/13, 24 матча), «Анахайма» (2006/07, 16 матчей) и «Баффало» (2006/07, 12 матчей).

Прямая трансляция матча «Рейнджерс» - «Флорида» - 9 ноября в 03:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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