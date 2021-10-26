Хоккей. НХЛ. Без Малкина, Кросби и Кучерова. «Питтсбург» - «Тампа»: чего ждать, где смотреть 

В матче открытия регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 «Питтсбург» в гостях полностью переиграл «Тампу» - 6:2. Удастся ли команде Джона Купера реванш спустя две недели?

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«Тампа» приезжает в Питтсбург после трех поражений подряд. Это будет вторая ее встреча за два дня, и накануне «Лайтнинг» довольно неожиданно крупно проиграли в Баффало – 1:5. В этом матче дебютировал в составе «Тампы» 36-летний голкипер Брайан Эллиотт, в нынешнее межсезонье перешедший из «Филадельфии» в качестве сменщика Андрея Василевского. Особой вины голкипера в пропущенных от «Баффало» шайбах нет (тем более, что две из пяти оказались в воротах «Тампы», когда Джон Купер уже сменил Эллиотта на шестого полевого игрока), но удачным такой дебют назвать трудно. Неубедительно выглядит на старте сезона вся «Тампа», и даже ее капитан Стивен Стэмкос, который был лучшим в первых матчах сезона, уже не так заметен.

«Питтсбург» начал сезон без своих травмированных лидеров Евгения Малкина и Сидни Кросби, но и без них одержал на старте чемпионата три победы в пяти матчах. Во многом – благодаря отличным действиям голкипера Тристана Джерри, отыгравшего четыре встречи с отличным процентом отраженных бросков (94,3%). Что же касается перспектив Кросби (напомним, что капитан «Питтсбурга» назван в числе одного из трех «неприкасаемых» игроков сборной Канады на Игры в Пекине), то на минувшей недели главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сказал про него, что тот «сильно приблизился к возращению на лед».

Российские игроки

Единственный российский представитель в «Питтсбурге» Евгений Малкин на минувшей неделе провел первую после летней операции индивидуальную тренировку на льду, но его возвращение в состав команды состоится, по всей видимости, не раньше декабря.

Андрей Василевский после пропущенного матча в Баффало в этот вечер наверняка вернется в ворота «Тампы». Совсем не ладятся дела на старте сезона у Михаила Сергачева, который накануне опять получил «-1» в статистической графе «показатель полезности», и теперь в шести матчах сезона он достиг у Михаила отметки «-8».

Три интересных факта

- В трех матчах после травмы Никиты Кучерова «Тампа» не смогла забросить ни одной шайбы в большинстве.

- Ниже Михаила Сергачева в сводной таблице всех игроков НХЛ по «показателю полезности» находятся на данный момент лишь три хоккеиста лиги - Сет Джонс и Алекс Дебринкат из «Чикаго» (у обоих по «-9») и Джейкоб Чикран из «Аризоны» («-10»).

- В первых пяти матчах сезона шайбы забрасывали 14 хоккеистов «Питтсбурга» - на таком отрезке это третий показатель в истории НХЛ и лучший за последние 35 лет.

Прямая трансляция матча «Питтсбург» - «Тампа» - 27 октября в 02:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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