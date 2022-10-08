Хоккей. НХЛ 2022/23: расписание матчей, история, статистика, трансляции

7 и 8 октября двумя вынесенными матчами в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23. В Северной Америке матчи очередного сезона НХЛ начнутся в ночь с 11 на 12 октября по европейскому времени. Olympics собрал для вас все самое важное, чтобы следить за событиями стартовавшего сезона в сильнейшей хоккейной лиге мира.

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- Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/23 можно посмотреть здесь

- Результаты сыгранных матчей можно найти здесь

- Турнирную таблицу НХЛ по дивизионам в режиме реального времени смотрите здесь

- Турнирную таблицу НХЛ по конференциям в режиме реального времени смотрите здесь

- Общую таблицу НХЛ в режиме реального времени можно посмотреть здесь

- Статистику лидеров НХЛ в сезоне-2022/23 по индивидуальным показателям и сравнительную статистику команд смотрите здесь

- Статистику отдельных игроков (по фамилии) можно найти здесь

Главные даты календаря НХЛ в сезоне-2022/23

Регулярный чемпионат – 7 октября 2022 года – 14 апреля 2023 года

Плей-офф Кубка Стэнли – с 16 апреля по июнь 2023 года

«Матч всех звезд» - 3-4 февраля 2023 года (Санрайз, Флорида)

«Зимняя классика» - 2 января 2023 года, «Бостон» - «Питтсбург» (Бостон, Массачусетс)

«Стадионная серия» - 18 февраля 2023 года, «Каролина» - «Вашингтон» (Роли, Северная Каролина)

Структура НХЛ в сезоне-2022/23

В сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги примут участие 32 клуба, распределенные на две конференции и четыре дивизиона.

Восточная конференция

Столичный дивизион: «Вашингтон», «Каролина», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург», «Филадельфия».

Атлантический дивизион: «Баффало», «Бостон», «Детройт», «Монреаль», «Оттава», «Тампа», «Торонто», «Флорида».

Западная конференция

Центральный дивизион: «Аризона», «Виннипег», «Даллас», «Колорадо», «Миннесота», «Нэшвилл», «Сент-Луис», «Чикаго».

Тихоокеанский дивизион: «Анахайм», «Ванкувер», «Вегас», «Калгари», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Сиэтл», «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 82 матча. Три лучшие команды от каждого дивизиона выходят в плей-офф и будут бороться за Кубок Стэнли. Еще по два места в плей-офф от каждой конференции получат обладатели wild card – лучшие по турнирным показателям команды конференции из числа не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли напрямую. Ситуацию в борьбе за wild card от каждой конференции в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

История

Розыгрыш Кубка Стэнли как главного трофея НХЛ проводится с 1927 года. Самым титулованным клубом лиги является «Монреаль», становившийся обладателем Кубка Стэнли 24 раза. 13 раз завоевывал трофей «Торонто», 11 раз – «Детройт», по 6 раз – «Бостон» и «Чикаго», по 5 раз – «Эдмонтон» и «Питтсбург», по 4 раза – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», по 3 раза – «Нью-Джерси», «Тампа» и «Колорадо», по 2 раза – «Филадельфия» и «Лос-Анджелес», по одному разу – «Даллас», «Сент-Луис», «Калгари», «Анахайм», «Каролина» и «Вашингтон».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Колорадо Эвеланш».

Трансляции

Права на трансляции матчей НХЛ в сезоне-2022/23 на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана принадлежат телеканалу Setanta.Sports.

Матчи можно также смотреть на официальном видеоканале Национальной хоккейной лиги (возможен геоблок).