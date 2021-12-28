Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022. Россия – Швейцария: первая победа команды Зубова

Во вторник, 28 декабря, команда Сергея Зубова провела свой второй матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, обыграв сборную Швейцарии. После поражения на старте от шведов российские хоккеисты уже не имели права на ошибку. Тем более, что состоявшийся накануне матч между командами США и Словакии, завершившийся трудной победой американцев – 3:2, подтвердил, что проходных соперников в нашей группе просто нет.

Игру против Швейцарии в воротах сборной России начал не номинальный первый номер Ярослав Аскаров, а Егор Гуськов. И это можно расценить как признание того факта, что по поводу основного голкипера команды на нынешнем чемпионате мира у тренеров после вчерашнего не слишком удачного дебюта Аскарова возникли определенные сомнения. Забегая вперед, скажем, что и Гуськов в матче со швейцарцами безупречен не был, а потому вопросы остаются.

Сборная России ударно провела первый период, забросив три шайбы подряд и определив этим весь характер встречи. Правда, Даниле Юрову открыть счет помог двойной рикошет, но зато второй гол Дмитрия Злодеева получился по-настоящему трудовым – нападающий нанес первый бросок по воротам голкипера Швейцарии Кевина Паше, затем сам же подобрал шайбу, снова выехал к воротам и со второй попытки все-таки смог поразить цель. А после того, как Павел Тютнев на 18-й минуте сделал счет 3:0, стало ясно, что сборная России в этот вечер вряд ли позволит соперникам вернуться в игру. И хоть сборная Швейцарии еще до конца первого периода сумела отыграть одну шайбу, это мало что изменило в характере матча. Российские хоккеисты много атаковали, нанесли гораздо больше бросков по воротам (32 против 18) и, что не менее важно, на сей раз сумели избежать лишних удалений, заработав лишь один собственный 2-минутный штраф. Это позволило им уверенно довести матч до победы. В концовке игры команды еще раз обменялись голами, причем у сборной России отличился Матвей Мичков, для которого эта заброшенная шайба стала уже третьей на турнире.

- Сегодняшняя игра отличалась от вчерашней тем, что мы начали ее сразу с первого периода - удачно стартовали, пошли в активный прессинг, - прокомментировал матч нападающий Дмитрий Злодеев. – Что касается моего гола, то я вошел в зону и сначала хотел забить в ближний, так как увидел открытый угол. Не получилось, но я подобрал шайбу, ушел за ворота, оттуда вылез на пятак, и мне удалось исполнить еще один бросок. Забросить свою первую шайбу на чемпионате приятно, но главное, что команда выиграла. Понимали ли мы сегодня, что нужно помогать голами своему первому звену? Да, у нас в команде каждый может забить, не только Матвей, хоть он и прирожденный снайпер. Сегодня забивают одни, завтра другие – и это помогает побеждать.

- После первого матча тренеры сказали, что нам необходимо убрать ненужные удаления, которые вчера сломали нам игру. Да мы и сами это понимали. Сегодня сыграли дисциплинированно, и это провело к хорошему результату, - сказал автор первого гола Данила Юров. - Рассматриваю ли этот турнир, как возможность улучшить свою позицию на драфте? Нет, драфт – это работа всего сезона, а на чемпионате мира главное – результат команды.

- Что касается наших вратарей, то состояние у обоих великолепное. Мы оцениваем их игру, анализируем ее и никаких преждевременных выводов после сегодняшнего матча делать не будем. Решение о том, кто займет место в воротах в следующем матче, мы примем непосредственно в день игры, - отметил главный тренер Сергей Зубов. - Мы работали над завершением атак на протяжении всего периода подготовки к чемпионату мира. И сегодняшняя игра показала, что мы можем и создавать голевые моменты, и забивать. Надеемся, что ребята всех звеньев и дальше будут вносить свой вклад. Как удалось избежать лишних удалений? Наверное, в каждом матче тренерами говорятся слова, что дисциплина должна быть на первом плане, но сегодня нам удалось этого добиться. Думаю, сказалось и то, что сегодня мы проводили больше времени в зоне нападения. Хотя в одном эпизоде неоправданное удаление все же случилось, но это эмоции, которые иногда у ребят перехлестывают.

Свой третий матч на молодежном чемпионате мира-2022 сборная России проведет против команды Словакии в ночь с 29 на 30 декабря.

*Прямая трансляция матча Россия – Словакия – 30 декабря в 0:30 на Первом канале. *