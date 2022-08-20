Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022. Финал. Канада – Финляндия: что ждать и где смотреть

19 августа в полуфиналах молодежного чемпионата мира – 2022 по хоккею в канадском Эдмонтоне хозяева турнира одержали победу над сборной Чехии – 5:2, а финские хоккеисты обыграли команду Швеции – 1:0.

Канадцы добились уже шестой подряд уверенной победы на домашнем чемпионате мира. После двух периодов их матча с Чехией счет уже был 4:0, причем по одной шайбе забросили все три главные звезды сборной Канады – Коннор Бедард, Кент Джонсон и Мэйсон Мактавиш. В заключительном периоде чешской команде удалось сократить свое отставание, но не более того.

Одним из главных героев второго полуфинала стал голкипер сборной Финляндии Юха Яткола, отразивший все 23 броска хоккеистов Швеции по своим воротам. В итоге все в этой встрече решила одна-единственная шайба, заброшенная финским защитником Каспером Пуутио в середине второго периода. Случилось это в численном большинстве, и особенно обидным для шведов стало то, что наказаны они в том эпизоде были за нарушение численного состава. Как оказалось впоследствии, именно эта техническая ошибка привела к единственному голу в матче и лишила их места в финале.

Только что сборная Финляндии забросила решающую шайбу в полуфинальном матче против Швеции Фото © 2022 Getty Images

В результате в финале, как и на майском взрослом чемпионате мира–2022, встретятся хоккеисты Канады и Финляндии. У финских хоккеистов есть шанс сделать в этом году золотой хет-трик, выиграв и Олимпийские игры в Пекине, и взрослый чемпионат мира, и молодежный в Эдмонтоне. Правда, добиться этого будет очень непросто, так как явным фаворитом решающего матча будет канадская сборная. Эти команды уже встречались между собой в группе, и канадцы добились тогда уверенной победы – 6:3. Но у финала – свои законы, и сборная Финляндии наверняка надеется, что вторая встреча с хозяевами сложится для них по-иному. «В полуфинале мы сделали все очень хорошо, не дав соперникам реальных шансов. Мы не оставляли свободных зон между атакой и обороной, и это было самым важным, - сказал после игры со Швецией в интервью официальному сайту Международной федерации хоккея капитан финской команды Рони Хирвонен. – Сыграть в финале – это была моя мечта детства, и надеюсь нам удастся добиться цели в матче с Канадой».

Шансов у сборной Финляндии прибавится, если поймает кураж их вратарь. На протяжении всего турнира основным голкипером команды был Лееви Мериляйнен, однако вышедший на полуфинал против Швеции Яткола своей игрой доказал, что вполне может не только занять место в воротах в золотом матче, но и стать в нем одним из основных действующих лиц.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022. Эдмонтон. Расписание матчей (время начала – мск):

20 августа, суббота

23:00 Матч за третье место. Швеция - Чехия

03:00 (+1 день) Финал. Канада - Финляндия

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