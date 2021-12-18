Хоккей. «Кубок Первого канала»-2021. Россия - Чехия: дубль Григоренко и третья победа команды Жамнова

Судьба главного трофея хоккейного «Кубка Первого канала» решится в воскресенье, 19 декабря, в матче сборных России и Финляндии. Сегодня российские хоккеисты обыграли Чехию (5:2), а сборная Финляндии – Канаду (4:1), и к решающей встрече турнира команды Алексея Жамнова и Юкки Ялонена подходят без поражений.

Матч со сборной Чехии сложился для российских хоккеистов удачно с самого начала – Арсений Грицюк идеальным по исполнению броском из круга вбрасывания открыл счет уже на 14-й секунде игры. К середине первого периода сборная России повела уже 3:0. Как и Грицюк несколькими минутами раньше, свою дебютную шайбу за национальную команду провел Даниил Вовченко, а затем Михаил Григоренко реализовал чистый выход один на один с вратарем соперника. К концу второго периода счет стал уже 5:1, и на счету Григоренко было уже две шайбы, причем в обоих случаях его ассистентами стали Никита Гусев и Вадим Шипачев. Первое звено сборной России, вышедшее на матч с Чехией именно в таком составе, подтвердило, что игровая «химия» между тремя олимпийскими чемпионами 2018 года по-прежнему существует.

В третьем периоде место в воротах сборной России вместо Тимура Билялова занял Александр Самонов. Замена отлично действовавшего голкипера при крупном счете – наверное, не самый хороший психологический посыл для команды. И дело тут вовсе не конкретно в Самонове, который свой отрезок матча тоже провел на очень хорошем уровне, а в том, что вся сборная России в заключительной трети игры явно сыграла менее активно. «Счет позволял, и было принято решение дать возможность сыграть Самонову, - прокомментировал после матча эту замену главный тренер сборной России Алексей Жамнов. – За счет этого мы еще и хотели удержать команду в рамках требований игровой дисциплины, чтобы хоккеисты в третьем периоде сыграли по заданиям». Сработал этот замысел не слишком здорово. Сборная России в заключительной трети матча позволила команде Чехии «перебросать» себя (11:2) и отыграть одну шайбу, но все равно уверенно довела игру до победы.

- С каждой игрой мы действуем все лучше и лучше – тем более вчера у нас была возможность отдохнуть и перевести дух, - прокомментировал матч Алексей Жамнов. – Что могу сказать по поводу того, что уже второй раз на турнире мы забрасываем шайбы сразу после вбрасывания? После первой игры было много критики по поводу наших действий при вбрасываниях. Ребята все умные, у всех есть гаджеты, все читают – так что постарались поработать над этим компонентом игры (улыбается).

- Учитывали ли перед игрой, что на Олимпиаде сборная Чехии сыграет с командой ОКР в одной группе и, если НХЛ откажется от поездки в Пекин, то составы на Играх могут оказаться близкими к сегодняшним?

- Мы напомнили об этом на установке перед игрой. Наверное, именно это будет ответом на ваш вопрос.

Заключительный матч «Кубка Первого канала» сборная России проведет в воскресенье, 19 декабря, против команды Финляндии, и именно в этой встрече определится победитель турнира. Наставник финской сборной Юкка Ялонен, комментируя накануне предстоящей встречи звездный состав тренерского штаба сборной России на «Кубке Первого канала», сказал: «Алексей Жамнов, Сергей Федоров и Сергей Гончар были великими хоккеистами, но у них пока не так много тренерского опыта. Так что только время покажет, какими они станут тренерами».

Спорить с этим тезисом трудно, но принципиальности завтрашнему матчу слова наставника финской команды определенно добавят. Ведь свой первый тренерский трофей новый штаб сборной России может завоевать именно в противостоянии с командой Ялонена.

Прямая трансляция матча Россия - Финляндия - 19 декабря в 15.25 на Первом канале

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