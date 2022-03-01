Хоккей. КХЛ. Плей-офф, первый раунд: что ждать, где смотреть

В стартующем сегодня первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) борьбу начинают семь пар: четыре – в Восточной конференции и три – в Западной. Финскому «Йокериту», который отказался от участия в Кубке Гагарина из-за сложившейся политической ситуации, засчитаны технические поражения во всех четырех матчах серии с московским «Спартаком».

Таким образом, уже на старте турнира известен один участник второго раунда плей-офф – «Спартак». Olympics рассказывает о шансах команд в остальных парах первого раунда.

Восточная конференция

«Металлург» - «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» - лучшая команда по итогам регулярного чемпионата. У нее в активе 73,96 процента набранных очков (напомним, что так как команды провели разное количество встреч, итоговые места в таблице определялись именно по проценту очков) – больше всех в лиге. 164 заброшенные шайбы в «регулярке» - также лучший показатель сезона в КХЛ. В паре с «Барысом», который вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, «Металлург» выглядит явным фаворитом. При этом стоит напомнить, что эти команды встречались именно на этой стадии в двух предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина. И если год назад выиграл «Металлург» (4-2), то весной 2020-го победу одержал «Барыс» (4-1).

Матчи серии пройдут 1 и 3 марта в Магнитогорске, 5 и 7 марта в Нур-Султане, а также, если понадобится, 9 марта (Магнитогорск), 11 марта (Нур-Султан) и 13 марта (Магнитогорск).

«Трактор» - «Нефтехимик»

Челябинский «Трактор» стал второй, после «Металлурга», командой регулярного чемпионата во всей КХЛ – 72,45 процента набранных очков. При этом накануне старта плей-офф «Трактор» дважды в контрольных матчах переиграл команду из Магнитогорска (3:2 - в серии штрафных бросков, 5:0), то есть подходит к старту Кубка Гагарина в хорошей форме. «Нефтехимик» занял в итоговой таблице регулярного чемпионата на Востоке седьмое место (53,06 процента набранных очков). Однако, оценивая шансы команд в этой паре, не стоит забывать, что в очных встречах нынешнего сезона преимущество пока на стороне «Нефтехимика» (две победы – 4:2, 1:0 при одном поражении – 1:3).

Матчи серии пройдут 1 и 3 марта в Челябинске, 5 и 7 марта в Нижнекамске, а также, если понадобится, 9 марта (Челябинск), 11 марта (Нижнекамск) и 13 марта (Челябинск).

«Салават Юлаев» - «Сибирь»

Главными действующими лицами в атаке «Салавата Юлаева» были финские форварды – олимпийские чемпионы Пекина Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. И многое при оценке перспектив уфимской команды в нынешнем розыгрыше Кубке Гагарина будет зависеть от того, как скажутся на них события второй половины февраля – от триумфа на Олимпиаде до того, что случилось в мире после Игр в Пекине. При этом «Салават» по ходу регулярки пропустил меньше всех шайб во всей КХЛ (96), и для «Сибири» в этой серии многое будет зависеть от ее способности преодолевать защитные порядки соперника. В нынешнем сезоне команда из Новосибирска дважды одержала победы над «Салаватом» - 3:1 и 3:2.

Матчи серии пройдут 2 и 4 марта в Уфе, 6 и 8 марта в Новосибирске, а также, если понадобится, 10 марта (Уфа), 12 марта (Новосибирск) и 14 марта (Уфа).

«Ак Барс» - «Авангард»

Команды в этом году провели исторический для КХЛ вынесенный матч в Дубае, а теперь сойдутся между собой уже в первом раунде плей-офф. На Востоке именно эта пара представляется наименее предсказуемой, что вполне естественно для встречи команд, занявших четвертое и пятое в Конференции по итогам регулярного чемпионата. Важным в ней может оказаться преимущество своего льда, которое в этой серии на стороне «Ак Барса». Именно «Ак Барс» и «Авангард» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина играли в финале на Востоке (в семи матчах выиграл «Авангард»), а в текущем сезоне во всех трех матчах этих команд побеждал «Ак Барс» - 3:2, 2:1 и 3:1.

Матчи серии пройдут 2 и 4 марта в Казани, 6 и 8 марта в Балашихе, а также, если понадобится, 10 марта (Казань), 12 марта (Балашиха) и 14 марта (Казань).

Западная конференция

ЦСКА – «Локомотив»

Серия ЦСКА и «Локомотива» - самое принципиальное противостояние первого раунда плей-офф. Год назад эти команды встречались в полуфинале Западной конференции, и ЦСКА под руководством главного тренера Игоря Никитина одержал победу (4-3). Теперь Никитин возглавляет уже «Локомотив», что добавляет серии изюминки. Судьба двух из трех матчей этих команд по ходу регулярного чемпионата решилась лишь в овертайме, и можно ожидать, что борьба между ЦСКА и «Локомотивом» в плей-офф будет долгой и напряженной.

Матчи серии пройдут 1 и 3 марта в Москве, 5 и 7 марта в Ярославле, а также, если понадобится, 9 марта (Москва), 11 марта (Ярославль) и 13 марта (Москва).

СКА – «Динамо» (Минск)

Неровно проведший регулярный чемпионат СКА все-таки стал лучшей командой на Западе по итогам турнира – 70,83 процента набранных очков. Минчанам же, занявшим восьмое место, по иронии судьбы не хватило одного проведенного (и выигранного) матча, чтобы опередить «Спартак», что, как теперь ясно, давало автоматическую путевку во второй раунд. У «Динамо» в «регулярке» на один сыгранный матч и на два очка меньше, чем у «Спартака» - и в итоге процент получился чуть хуже. Теперь же минской команде оказаться во втором раунде будет намного сложнее, так как по подбору игроков СКА ее все-таки превосходит.

Матчи серии пройдут 2 и 4 марта в Санкт-Петербурге, 6 и 8 марта в Минске, а также, если понадобится, 10 марта (Санкт-Петербург), 12 марта (Минск) и 14 марта (Санкт-Петербург).

«Динамо» (Москва) – «Северсталь»

Год назад команды также встречались в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Несмотря на убедительный итоговый счет в пользу «Динамо» (4-1), серия получилась тогда очень непростой, и в значительной степени ее судьба решилась в третьем матче, спасенном «Динамо» за три секунды до сирены (а впоследствии выигранном в овертайме). В нынешнем сезоне команды обменялись победами, и есть все основания предполагать, что серия окажется не менее напряженной и более продолжительной, чем в марте 2021-го.

Матчи пройдут 2 и 4 марта в Москве, 6 и 8 марта в Череповце, а также, если понадобится, 10 марта (Москва), 12 марта (Череповец) и 14 марта (Москва).

Матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ», а также на сайте sportbox.ru.