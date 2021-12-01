Хоккей. КХЛ. Матч «Авангарда» и «Ак Барса» и ледовое шоу с участием Загитовой пройдут в Дубае

3 декабря «Авангард» и «Ак Барс» проведут в Дубае вынесенный матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22. Он откроет необычную программу «Дубайского ледового шоу», в которую войдут также два представления «Спящей красавицы» с участием олимпийских чемпионок Татьяны Навки и Алины Загитовой.

Вынесенные матчи КХЛ уже проходили в Вильнюсе, Таллине, Вене, Цюрихе и Давосе, но нынешний колоритный визит на Ближний Восток в силу особенностей географии станет уникальным событием в истории лиги. Тем более, что и спортивное значение матча довольно велико. «Ак Барс» находится сейчас на третьем месте в Восточной конференции КХЛ, «Авангард» - на пятом, но разделяют команды всего пять очков. И вполне вероятно, что на финише регулярного чемпионата борьба за преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф развернется именно между ними.

Матч КХЛ пройдет в рамках «Дня России» на Всемирной выставке EXPO-2020, и, помимо встречи КХЛ, 4 и 5 декабря зрители смогут также посетить два представления ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», главные роли в котором исполнят Татьяна Навка, Алина Загитова, Петр Чернышов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие известные фигуристы.