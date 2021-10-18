Хоккей. Главные события недели в НХЛ. Ближайшие матчи: чего ждать, где смотреть

Olympics представляет основные итоги первой недели сезона в Национальной хоккейной лиге для потенциальных кандидатов в сборную ОКР на Игры в Пекине.

Главные события недели (11-17 октября)

Александр Овечкин («Вашингтон») набирает в двух матчах 5 баллов за результативность (3+2) и с 733 заброшенными шайбами выходит на чистое пятое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги;

Никита Кучеров («Тампа») в матче с «Детройтом» набирает 4 очка (1+3) и помогает своей команде одержать труднейшую победу (7:6);

после девяти пропущенных шайб в двух стартовых матчах сезона голкипер Андрей Василевский («Тампа») отражает 32 из 33 бросков по своим воротам и становится первой звездой победного матча против «Вашингтона» (2:1):

вратарь Сергей Бобровский («Флорида») становится второй звездой матча против «Айлендерс», помогая своей команде одержать победу (5:1);

Андрей Свечников («Каролина») набирает 4 очка (3+1) в двух победных стартовых матчах своей команды;

дебютант «Ванкувера» Василий Подколзин в матче с «Филадельфией» забрасывает свою первую шайбу в НХЛ, проведя на льду всего семь с небольшим минут;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), отразив 31 бросок из 32, становится первой звездой матча с «Монреалем», в котором его команда после двух поражений одерживает первую победу в сезоне (3:1);

нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, сделав результативную передачу, получает травму в стартовом матче сезона против «Чикаго» (4:2) и выбывает из строя на несколько недель;

голкипер «Айлендерс» Семен Варламов из-за повреждения пропускает первые матчи сезона, и в его отсутствие команда терпит на старте два крупных поражения (от «Каролины – 3:6, от «Флориды» - 1:5), причем в обоих матчах ее ворота защищает Илья Сорокин;

Кирилл Капризов («Миннесота») отмечается результативными передачами в обоих стартовых матчах сезона, и его команда одерживает две победы;

дебютант «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев выходит в первой бригаде большинства своей команды и становится автором двух результативных передач в стартовом матче с «Вегасом» (6:2);

«Питтсбург» заносит Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных, и это означает, что в ближайшие 1,5 месяца он точно не появится на льду.

Самые интересные матчи предстоящей недели (18–24 октября)

20.10 2:00 «Вашингтон» – «Колорадо» (встреча потенциальных фаворитов Столичного и Центрального дивизиона, к которой «Колорадо» подходит без ряда своих лидеров, включая Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога и Валерия Ничушкина)

20.10 2:00 «Тампа» – «Флорида» (дерби двух команд из штата Флорида и противостояние двух российских вратарей – Андрея Василевского и Сергея Бобровского)

21.10 5:00 «Вегас» - «Сент-Луис» (увидеть, как проходит адаптация Евгения Дадонова в «Вегасе», можно будет в противостоянии с «Сент-Луисом» Владимира Тарасенко, Павла Бучневича и Ивана Барбашева, ставшего одним из самых русских клубов Западной конференции)

22.10 2:00 «Коламбус» – «Айлендерс» (состоится ли дебют одного из главных российских новичков сезона Егора Чинахова и его противостояние с бригадой вратарей «Айлендерс» в составе Варламова и Сорокина?)

24.10 2:00 «Тампа» – «Колорадо» (многие специалисты ожидали именно такого финала в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли, а в этом году их встреча возможно только в двух матчах регулярного сезона или все в том же финале Кубка).

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 можно смотреть в прямом эфире на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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