Пекин-2022. Хоккей. 37 надежд: команда ОКР в расширенном составе начала предолимпийский сбор 

Хоккеисты команды Олимпийского комитета России начали предолимпийский сбор в подмосковном Новогорске, по итогам которого будет определена окончательная заявка сборной ОКР для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В расширенный список попали 37 человек, и в их числе семь олимпийских чемпионов Пхёнчхана – защитники Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Егор Яковлев, а также нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачев, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Общий список кандидатов на поездку в Пекин выглядит так:

Вратари

Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники

Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие

Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артём Анисимов, Артур Каюмов(оба — «Локомотив»), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг).

В пятерке вызванных на предолимпийский сбор вратарей главным кандидатом на статус «первого номера сборной ОКР на данный момент выглядит Иван Федотов. В его пользу говорит и стабильная игра в матчах КХЛ нынешнего сезона, и уверенное выступление на декабрьском «Кубке Первого канала» в Москве. На этом турнире тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым сделал основную ставку именно на Федотова, доверив ему место в воротах в трех матчах из четырех. По игровому состоянию в этом сезоне место в олимпийской команде заслуживает и Билялов, который выглядит в составе «Ак Барса» очень неплохо. А вот оба вызванные на сбор голкипера СКА почти не имеют в этом году игровой практики в своем клубе, но в пользу Александра Самонова при прочих равных может сыграть его опыт, полученный в качестве основного вратаря на чемпионате мира-2021 в Риге.

В списке защитников немного удивляет отсутствие нескольких ожидавшихся фамилий – например, участника прошлогоднего чемпионата мира Игоря Ожиганова. Но сейчас уже имеет смысл говорить о тех, кто на сбор вызван, а не о хоккеистах, которых в Новогорске нет. И в обороне сборной ОКР есть, на кого положиться. Так, олимпийские чемпионы 2018 года Вячеслав Войнов и Никита Нестеров наверняка будут претендовать в Пекине на значительное количество игровых минут, в том числе в бригадах большинства. Почти наверняка поедет на свои вторые Игры и Егор Яковлев. А вот среди остальных девяти игроков обороны назвать «железных» кандидатов на поездку в Пекин не так просто – тут тренерам определенно еще предстоит сделать нелегкий выбор.

В атакующем составе тройка олимпийских чемпионов Гусев-Шипачев-Григоренко сделала на «Кубке Первого канала» убедительную заявку на то, чтобы именно в этом сочетании составить ударное звено сборной ОКР в Пекине. Для второго звена также есть немало претендентов, умеющих «играть на рояле», а не таскать его – например, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, который после этого сезона, скорее всего, отправится в НХЛ, или стремительно прогрессирующий молодой Арсений Грицюк. Пока отсутствующий в Новогорске из-за коронавируса, но выздоравливающий Артем Анисимов с его огромным опытом игры в НХЛ, если все будет нормально с тестами, может стать центром этого второго звена. Выбор игроков для третьего и четвертого звеньев у тренерского штаба сборной ОКР тоже неплохой. Но тут сложность может состоять в том, что чем более силовой является манера игры кого-то из кандидатов, тем скромнее у него идут дела в нынешнем сезоне. И, пожалуй, только Сергей Андронов с его олимпийским опытом и умением играть на вбрасываниях может быть назван в контексте низших звеньев наиболее универсальной кандидатурой.

Впрочем, сюрпризов оказалось немало уже при объявлении нынешнего расширенного списка игроков. Так что и при формировании окончательной заявки на Игры от тренерского штаба Алексея Жамнова можно ждать неожиданностей. И ждать этого момента осталось совсем недолго.

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