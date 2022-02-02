Успеть за 6 месяцев: участники Токио-2020 на Играх-2022 в Пекине

Некоторые спортсмены не ограничивают себя лишь одним видом спорта. История Олимпийских игр насчитывает более 100 случаев, когда атлеты принимали участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх.

До 1992 года включительно летние и зимние Олимпиады проводились в один календарный год, но потом Игры разных сезонов стали разделять по два года. Это позволило универсалам полноценно готовиться и к летним, и к зимним олимпийским соревнованиям.

Из-за пандемии коронавируса ситуация временно изменилась. Летние Олимпийские игры в Токио пришлось перенести с 2020-го на 2021 год, в то время как зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит по запланированному графику. В результате интервал между летними и зимними Играми составил всего шесть месяцев.

В связи с укороченным периодом подготовки некоторые участники Токио-2020 не смогли отобраться на Игры в Пекине. Например, канадец Венсан де Этр не полетел с конькобежной командой в столицу Китайской Народной Республики, оставшись на родине в статусе запасного. В Токио он соревновался в трековых велогонках.

Однако нашлись уникумы, которые все же добыли путевку в Пекин. После энергозатратных Игр в Японии они сумели быстро переключиться на другой вид спорта и квалифицировались на зимнюю Олимпиаду.

Хирано Аюму

Восемь лет назад Хирано Аюму стал самым юным призером Олимпийских игр среди сноубордистов – в 15 лет и 74 дня он выиграл серебряную медаль в хафпайпе на Играх в Сочи. На Олимпиаде-2018 японский спортсмен повторил успех, завоевав еще одно серебро.

Через несколько месяцев после Игр в Пхенчхане Аюму заявил, что попробует отобраться на летнюю Олимпиаду, выступая в скейтбординге – дебютном виде олимпийской программы. Хирано с четырех лет катался на скейте в специальном парке, который соорудил его отец.

Спортсмен квалифицировался на домашнюю Олимпиаду, но не прошел в финал соревнований, заняв 14-е место в отборочном раунде. «Там было все совершенно по-другому, я посмотрел на соревнования под новым углом – этот опыт ни с чем не сравним. Также я получил огромную поддержку от других скейтбордистов», – рассказал Аюму в интервью Olympics.com.

Отдохнув несколько недель, Хирано вновь сфокусировался на сноуборде: «Нельзя терять ни одного дня. У меня нет ощущения соперничества. Зато я чувствую, что это вызов самому себе. На последних двух зимних Олимпиадах я больше думал о том, что не могу проиграть или должен выиграть. В этот раз я хочу посмотреть, как далеко я могу зайти. Теперь я не буду оглядываться на других».

При этом как минимум на одного спортсмена Хирано все же будет посматривать – в хафпайпе выступит его младший брат. Кайшу захотел стать сноубордистом после того, как Аюму поднялся на вторую ступень пьедестала на Играх 2014 года в Сочи. Спустя шесть лет Хирано-младший выиграл серебро юношеских Олимпийских игр.

«Это такая редкость – иметь возможность поехать на Олимпиаду с братом. Я думаю, это будет фантастический опыт для него. Я просто хочу, чтобы он оставался самим собой и получил незабываемые впечатления», – поделился Аюму с Olympics.com. Вероятно, это не последняя совместная Олимпиада для братьев, так как они еще довольно молоды: Аюму 23 года, Кайшу – 19.

Жаклин Моран

Постоянное чередование летних и зимних видов спорта – это то, к чему бразильянка Жаклин Моран привыкла уже давно. Зимние Олимпийские игры 2022 года станут для 46-летней спортсменки восьмыми по счету. При этом в Пекине Моран уже была – в 2008-м она соревновалась в столице Китая в маунтинбайке.

В досье Жаклин поместились четыре зимние Олимпиады (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014, Пхенчхан-2018), а нынешние Игры станут пятыми. На церемонии открытия лыжница будет одним из знаменосцев. И даже это для нее не впервой: она уже несла флаг Бразилии на церемонии закрытия в Ванкувере и на церемонии открытия в Сочи, где выступила не только в лыжных гонках, но и в биатлоне.

Опытная спортсменка планировала завершить карьеру после Токио-2020, но после переноса Игр на год вперед решила зацепить и Пекин-2022. Сделать это было непросто, так как важные заезды в маунтинбайке и лыжных гонках не раз совпадали по датам.

К примеру, в марте 2021 года, за четыре месяца до летней Олимпиады, Жаклин приняла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам, чтобы позволить Бразилии отправить в Пекин двух спортсменов в этом виде спорта. «Мне пришлось многим пожертвовать. Это был очень сложный этап», – призналась Моран в интервью Olympics.com.

Лучший результат Жаклин на зимних Олимпийских играх – 64-е место в Сочи. На Играх-2022 в Пекине, которые станут последними для атлетки, Жаклин постарается финишировать в топ-60.