Пекин-2022 | Видео серебряной женской эстафеты в биатлоне

Смотрите гонку биатлонисток, где интрига в борьбе за медали сохранялась до последнего рубежа.

Эстафетная комнады ROC Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина боролись до конца в невероятной борьбе с фаворитами гонки сборными Швеции и Германии. Запасные патроны пришлось доставать часто, однако невероятный ход спортсменок по трассе принес болельщикам серебро.

«Каждый приезжает на Олимпиаду за золотом, конечно. И сегодня каждая из нас выходила на старт бороться именно за победу. Думаю, что меня поддержат все девчонки. Но, знаете, для нас было очень важно завоевать медаль с психологической точки зрения. И сейчас это классное достижение,» - прокомментировала результат Кристина Резцова.

Со 2 марта это видео будет доступно в США (00:01 PST|03:01 EST).