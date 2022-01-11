Анна Сола – новая звезда биатлона из Беларуси. 4 года назад она едва не оставила спорт

После ухода из биатлона Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино казалось, что женскую сборную Беларуси ждет тяжелая смена поколений. Однако переходный период завершился довольно быстро и безболезненно – в Пекине за медали бороться будут Динара Алимбекова и Анна Сола.

В 2015 году эти спортсменки выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира, но дальше их карьеры развивались по-разному сценарию. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алимбекова взяла золото в эстафете, в то время как Сола смотрела гонку на смартфоне в кресле маршрутного такси.

В олимпийский сезон у Анны практически ничего не получалось: «Я не могла нормально стрелять, бежать и даже выезжать на морально-волевых. Ладно бы, не удалась одна гонка или один этап. Но это было полное отчаяние, потому что я не могла продержаться и ста метров за впереди идущим спортсменом».

21-летняя биатлонистка не видела смысла в продолжении спортивной карьеры, поэтому за месяц до Пхенчхана-2018 поставила тренеров перед фактом – на биатлон у нее больше нет сил. Анна даже успела найти работу в Беларуси: ее ждали в прокате лыж и батутном комплексе.

Федерация биатлона не хотела терять спортсменку, поэтому предложила компромисс: время на подумать с параллельной работой в училище олимпийского резерва, где Сола начинала занятия биатлоном. Окунувшись в работу с детьми, Анна взглянула на различные аспекты биатлона по-новому и задумалась над возвращением в большой спорт.

Мотивации придало и первое место женской команды Беларуси в эстафете Пхенчхана-2018. Ровесница Алимбекова слабо выступала в личных гонках, но тем не менее стала олимпийской чемпионкой. «Я решила, что останусь еще минимум на два года, а там будет видно. Пообещала себе, что буду пахать, терпеть, плакать, но отдам все, чтобы по окончании карьеры не винить себя, что где-то недоработала или недотерпела», – с таким настроем Сола вошла в сезон-2018/19.

В связи с уходом из биатлона Домрачевой и Скардино Анна сразу же отправилась на гонки Кубка мира. Лучшим результатом сезона стало 34 место в спринте – на четвертом этапе в Оберхофе биатлонистка впервые за три года набрала очки в Кубке мира. Несмотря на это Сола не обольщалась: «Если в следующем году не будет прогресса, я не вижу смысла оставаться. Конечно, буду делать все возможное, чтобы результаты улучшились, но если все останется на уровне этого сезона, я не вижу смысла продолжать».

В следующем сезоне случилось четвертое место в спринте в Рупольдинге и стало окончательно понятно: мысли об уходе нужно отложить подальше и сконцентрироваться на том, что мешает показывать хорошие результаты постоянно. Со стрельбой Сола начала разбираться еще после временного перерыва. Тогда, при поддержке федерации, Сола отправилась на стажировку к французскому специалисту Оливье Барнетту. Во Франции Анне не указывали, как нужно стрелять, а разрешали это делать так, как было удобно ей. Под конец командировки биатлонистка стреляла на ноль почти на каждой тренировке.

К сожалению, в белорусской команде ее ждали другие методы работы, но последствия сотрудничества с Барнеттом все же проявлялись. Четвертое место в спринте в Рупольдинге оказалось возможным только благодаря чистой стрельбе – ровно как и бронза в спринте на чемпионате мира 2021 года. Тем не менее стабильности не было. На том же чемпионате мира Сола допустила 11 промахов в масс-старте.

Анна Сола

Перед началом нынешнего сезона Анна сменила ложе винтовки и полностью доверилась новому тренеру – австрийцу Рейнхарду Гесвайнеру. В результате процент точных попаданий значительно повысился: 69,5 в прошлом сезоне против 82 в нынешнем. Вместе со стрельбой Сола улучшала и скорость лыжного хода. Если три года назад Анна в среднем проигрывала лидерам около 12 секунд на километре дистанции, то сейчас отставание составляет всего две секунды.

Такие улучшения не могли не отразиться на финишных протоколах. В олимпийском сезоне Сола уже шесть раз поднялась на пьедестал почета в рамках Кубка мира, завоевав при этом четыре медали в личных гонках. В декабре случилась и первая победа в карьере: Анна отстрелялась на ноль в спринте и выиграла ходом у лидера общего зачета Марте Ройселанн 50 секунд.

У Солы есть все необходимое, чтобы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине бороться за самые высокие места. После всех трудностей и смятений медаль Олимпиады станет лучшим доказательством того, что после Пхенчхана-2018 она сделал правильный выбор, не забросив биатлон.