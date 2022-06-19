Хайдайвинг. Этап серии Cliff Diving-2022 в Париже: итоги

Дебют хайдайвинга — прыжков в воду с экстремальных высот — в столице Игр-2024 получился впечатляющим. Тысячи зрителей, собравшихся по берегам Сены в районе моста Дебийи, стали свидетелями напряженной борьбы сильнейших атлетов мира.

Для местного кумира и самого титулованного хайдайвера в истории Гэри Ханта соревнования получились не самыми удачными — он занял второе место. Однако для победы, второй в карьере на этапах Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Каталину Преда из Румынии понадобилась рекордная в истории соревнований сумма баллов по итогам четырех прыжков с 27-метровой высоты — 470.50. В последних двух раундах будущий чемпион получал от судей только оценки 9.5 и 10. Обе попытки были близкими к идеальным: мощное отталкивание, чисто исполненные акробатические элементы в воздухе и вход без брызг в воды Сены. Эмоциональный Преда после завершения соревнований плакал от счастья и не мог поверить, что сумел победить Ханта. Третье место также в активе румынского спортсмена: Константин Попович возвращается на уровень прошлого сезона — тогда он занял второе место в общем зачете серии.

Сумел проявить себя в акробатических полетах на фоне Эйфелевой башни и колоритный испанец Карлос Гимено. Хайдайвер, фишкой которого является исполнение трех прыжков из стойки на руках, занял четвертое место, также перешагнув барьер в 400 баллов. Победитель первого этапа серии в Бостоне Айдан Хеслоп на этот раз не блистал. В Париже 20-летний британец, исполняющий прыжок с самым высоким коэффициентом сложности в мире (6.2), занял шестое место.

В общем зачете теперь лидирует Преда (330 баллов), Хант отстает всего на 10 баллов, Хеслоп третий (276).

Рианна Иффланд из Австралии в Париже одержала 24-ю победу в 31-м старте на этапах серии Фото © 2022 Handout

У женщин Рианна Иффланд, на предыдущем этапе прервавшая свою уникальную победную серию, длившуюся с 2019 года, в Париже вернулась на привычную позицию — недосягаемого лидера. Австралийская спортсменка взяла реванш за поражение у Молли Карлсон: канадская спортсменка закончила соревнования второй. Только Иффланд удалось исполнить сразу два прыжка с 21-метровой платформы более чем на 100 баллов — итоговый отрыв Рианны, одержавшей 24-ю победу в 31 старте на этапах серии, составил солидные 32 балла.

Третье место сумела занять Элли Смарт благодаря блестящему последнему раунду, в котором показала идеально погашенный вход в воду, сорвавший овации французской публики. По инициативе этой спортсменки в США появилась первая тренировочная база для хайдайвинга (в Олимпийском парке Юты) — на ней спортсмены готовились к старту сезона. У канадской команды условия для отработки прыжков есть круглый год — в Монреале установлена 20-метровая платформа под крышей бассейна. И это продолжает приносить плоды: Карлсон делит первую позицию в общем зачете серии с Иффланд (по 360 баллов), четвертой идет стабильно выступающая Джесси Маколэй (в ее активе 202 балла — на 38 баллов больше у Смарт), а еще одна подопечная Стефана Лапуанта Эйми Харрисон продолжает набираться опыта в хайдайвинге (у нее десятое место в Париже).

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Хайдайвинг. Соревнования. 2022. Календарь

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