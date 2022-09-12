Хайдайвинг. Видео и результаты Red Bull Cliff Diving 2022 в Швейцарии

10 и 11 сентября в Швейцарии на берегу Люцернского озера в коммуне Зизикон проходил шестой этап Мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот (21 м у женщин и 27 м у мужчин) Red Bull Cliff Diving.

По итогам соревнований хайдайверов в живописном альпийском местечке интрига в общем зачете у мужчин обострилась до предела, у женщин же напротив, австралийка Рианна Иффланд практически гарантировала себе шестой в карьере Трофей короля Каекили.

Спортсменка с Зеленого континента в Зизиконе не только отпраздновала день рождения (9 сентября), но и закрыла пробел в статистике — до 11 сентября 2022 года Швейцария оставалась единственной страной (из 16), в которой суперзвезда хайдайвинга не побеждала. Причем, Иффланд рискнула и исполнила в последнем раунде новый прыжок. Первая же соревновательная попытка оказалась идеальной, и теперь за два этапа до конца сезона Рианна опережает ближайшую преследовательницу в общем зачете — Молли Карлсон из Канады (в Зизиконе она заняла второе место) — на 210 баллов. С учетом того, что первое место оценивается в 200, коронация чемпионки сезона может состояться уже 18 сентября в Полиньяно-а-Маре (Италия). Тем не менее, Иффланд расслабляться не намерена — официально призы вручат на родине Рианны — в Австралии 15 октября. Вполне возможно, что в общем зачете серии у болельщиков в Сиднее будет в два раза больше поводов для радости — Ксантейя Пенниси набрала ход и после третьего места в Швейцарии отстает от занимающих эту позицию в тотале Элли Смарт и Джесси Маколэй всего на 18 баллов.

У мужчин соревнования получились скомканными из-за травм двух основных участников серии. Главный фаворит — первый в истории чемпион Европы и победитель предыдущего этапа в Мостаре Константин Попович из Румынии получил травму. Итальянец Алессандро де Розе принял решение не стартовать, так как также не до конца восстановился (его приоритет — удачное выступление в Полиньяно-а-Маре). В итоге, в Зизиконе организаторы задействовали рекордные шесть вайлдкард. Повезло из числа их обладателей новичку, вызванному в последний момент — Джейми Ликтенстейну. Экс-батутист из США дебютировал в серии в Мостаре, где продемонстрировал прыжок с пятью оборотами. Куда более удачное исполнение этого захватывающего дух трюка в Швейцарии принесло Ликтенстейну третье место! Дело в том, что в финальном четвертом раунде только четверке хайдайверов удалось не совершить серьезных ошибок.

Победу одержал Айдан Хеслоп. Атлтетичный вундеркинд из Великобритании претендует на первую позицию в том случае, если не отстает на первых трех попытках, а затем как минимум на семерки исполняет сложнейший в мире прыжок с коэффициентом 6.2. В Зизиконе Хеслоп перевыполнил задачу — итог: почти 40 баллов преимущества над девятикратным чемпионом серии Гэри Хантом. Последний остается в борьбе за десятый Трофей короля Каекили: в общем зачете он отстает от лидирующего Каталина Преда (румынский спортсмен в Швейцарии остался четвертым) на 30 баллов. Хеслоп располагается на строчку выше Ханта, однако опережает его всего на 6 очков.

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