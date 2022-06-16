Хайдайвинг в Париже: что ждать, где смотреть

Второй этап сезона-2022 престижной серии Red Bull Cliff Diving — соревнований по прыжкам в воду с экстремальных высот в красивейших местах планеты — пройдет 17-18 июня в Париже. Специально для мероприятия в шестнадцатом округе будущей олимпийской столицы соорудили впечатляющую башню с двумя платформами на высоте 21 м (для женщин) и 27 м (для мужчин). Прыгать хайдайверам предстоит в воды Сены на фоне Эйфелевой башни. Добавляет колорита и то обстоятельство, что атлеты в дни соревнований разместятся на лодке.

Помимо вау-эффекта от невероятных трюков и полетов в воду с внушительных высот (а 27 м — это высота девятиэтажного дома) важен сам факт дебюта хайдайвинга во французской столице. За два года до Олимпиады этот невероятно зрелищный вид спорта делает все возможное, чтобы попасть в программу Игр хотя бы в качестве демонстрационного. Хедлайнер этого процесса — Гэри Хант — действующий чемпион мира и победитель общего зачета серии, к тому же с прошлого сезона он выступает под флагом Франции, так что для него событие в Париже важно вдвойне.

Мушкетеры против новой волны

У мужчин первый в истории этап серии Cliff Diving в далеком 2009 году прошел как раз во Франции: прыжки осуществлялись с башни знаменитой Ла-Рошели. С тех пор многое изменилось: знаменитый колумбиец Орландо Дуке (первый чемпион мира по хайдайвингу) завершил карьеру и теперь является спортивным директором серии, сменив на посту великого Грега Луганиса, еще один участник — Хассан Мути из Франции — занимается возведением платформ и конструкций на соревнованиях, чех Михал Навратил выпал из числа основных участников.

Их осталось двое. Из числа атлетов, соревновавшихся в Ла-Рошели, в Париж приедут только два друга и два чемпиона (а их противостояние в сезоне-2013 одно из лучших в истории хайдайвинга): Гэри Хант и Артем Сильченко. Экс-британец постарается победить перед родными трибунами (в Бостоне он был вторым). Представитель воронежской школы прыжков в воду откроет сезон в качестве обладателя wildcard и продемонстрирует фирменные «слепые» входы в воду.

Звезд и ветеранов теснит новое поколение: им готовы прийти на смену победитель Кубка мира FINA и первого этапа серии Айдан Хеслоп из Великобритании, а также Никита Федотов, выступающий в статусе независимого атлета. Оба хайдайвера исполняют уникальные прыжки с высоким коэффициентом сложности, которые могут решить судьбу соревнований. Готовы к тому, чтобы подвинуть Ханта и «румынские акулы» Каталина Преда и Константин Попович.

Канадское трио против всех

У женщин доминировавшая последние три сезона австралийка Рианна Иффланд на первом этапе серии сенсационно уступила новому талантливому спортсмену из Канады Молли Карлсон. Команда из Страны кленового листа в Париже будет представлена сразу тремя спортсменками. Помимо Карлсон и занявшей второе место в общем зачете серии Джесси Маколэй прыгать в Сену будет и Эйми Харрисон. Успехи эти во-многом объяснимы: в Монреале при поддержке национальной федерации построили 20-метровую вышку, на которой можно тренироваться круглый год, а также выделили группе хайдайвинга тренера Стефана Лапуанта.

Большинство же спортсменок участвует в соревнованиях в перерывах между водными шоу: там условия спартанские (дощечка 40 на 40 см на высоте 15 м), но практика постоянная. В столице Франции из представительниц старой школы выступят многократный призер чемпионатов и Кубков мира Яна Нестерова, бразильянка Жаклин Валенте, а также Анна Бадер. Последняя активно продвигает вид спорта в направлении включению в олимпийскую программу. В этом году спортсменка из Германии баллотируется в Комитет атлетов FINA.

Хайдайвинг. Red Bull Cliff Diving. Париж, Франция. Расписание финальных прыжков

по московскому времени

18 июня, суббота

Начало в 17:00

Смотреть в прямом эфире соревнования серии Red Bull Cliff Diving можно будет на официальном канале

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