Хайдайвинг. Хант и Иффланд начинают защиту титулов в Бостоне: что ждать, где смотреть

В пятницу вечером, 3 июня, в Бостоне этапом Мировой серии Red Bull Cliff Diving стартует сезон соревнований по хайдайвингу – прыжкам в воду с экстремальных высот под открытым небом. Атлетам предстоят четыре раунда полетов с 21-метровой у женщин и 27-метровой у мужчин платформы, установленной на здании Института современного искусства в столице штата Массачусетс. Финальные полеты можно будет смотреть 4 июня онлайн из любой точки мира.

Впервые Мировая серия проводилась в Бостоне почти девять лет назад (тогда соревновались только мужчины-хайдайверы). Из тройки призеров 2013 года в 2022-м выступит только Гэри Хант. Парадоксально, но 37-летний британец, представляющий Францию с прошлого сезона, продолжает оставаться главным фаворитом любых соревнований по прыжкам с 27 метров. Из двенадцати сезонов серии Хант одержал итоговые победы в девяти и не намерен останавливаться.

Его ближайшие конкуренты – занявшие второе и третье места в общем зачете сезона-2021 «румынские акулы» Константин Попович (выступает также в классических прыжках в воду) и Каталин Преда, а также сенсационный победитель Кубка мира FINA прошлого года 20-летний Айдан Хеслоп (Великобритания), выполняющий прыжок с самым высоким коэффициентом сложности. Могут претендовать на призовое место в Бостоне и спортсмены, имеющие в серии статус wildcard: голливудский каскадер Энди Джонс (США), его соотечественник Дэвид Колтури, 39-летний Блэйк Олдридж из Великобритании, на Олимпийских играх в Пекине-2008 прыгавший в синхроне с Томом Дейли. Большинство вышеназванных спортсменов готовилось к первому этапу Red Bull Cliff Diving в Юте. Там в олимпийском парке соорудили комплекс для хайдайвинга главные популяризаторы вида спорта в США Оуэн Веймут и Элли Смарт.

У женщин претендовать на первое место, когда заявлена Рианна Иффланд, практически невозможно. В 2019-м и 2021-м австралийке удались два идеальных сезона без единого поражения.

Тем не менее, уровень конкуренции в женском хайдайвинге растет, прежде всего благодаря тому, что в Монреале появилась 20-метровая вышка и центр подготовки при поддержке национальной федерации. И без того сильную группу тренера Стефана Лапуанта, в которую входят Джесси Маколэй и Молли Карлсон, занявшие второе и третье места в общем зачете серии, а также обладательница wildcard Эйми Харрисон) в 2022-м пополнила Антонина Вышиванова из Украины.

Готовы к шагу на новый уровень соотечественница Иффланд Ксантейя Пенниси и Мария Паула Кинтеро – подопечная легендарного колумбийца Орландо Дуке. В этом году он заменил четырехкратного олимпийского чемпиона Грега Луганиса на позиции спортивного директора серии. Обе спортсменки уже занимали призовые места на отдельных этапах и значительно усложнили программу в межсезонье. Опытные Яна Нестерова и Адриана Хименес, отобравшиеся в основную восьмерку выступающих на каждом старте серии, напротив берут свое чистотой исполнения.

Хайдайвинг. Red Bull Cliff Diving. Бостон, США. Расписание финальных прыжков

по московскому времени

4 июня, суббота

21:30. Женщины. Третий раунд

22:00. Мужчины. Третий раунд

22:30. Женщины. Четвертый раунд

23:00. Мужчины. Четвертый раунд

Смотреть в прямом эфире соревнования серии Red Bull Cliff Diving можно будет на официальном канале

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