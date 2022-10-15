Хайдайвинг. Хант и Иффланд — чемпионы сезона Red Bull Cliff Diving 2022

Заключительный этап Мировой серии Red Bull Cliff Diving 2022 — соревнований по прыжкам в воду с экстремальных высот (21 м у женщин и 27 м у мужчин), прошедший в Сиднее 15 октября, получился невероятно эмоциональным. Легенда хайдайвинга Гэри Хант справился с давлением и выиграл десятый в карьере Трофей короля Каекили, исполнив заключительный прыжок на десятки. Рианна Иффланд привела в восторг 18 тысяч болельщиков, бурно отмечавших шестую победу в общем зачете спортсменки с Зеленого континента.

Никита Федотов и Яна Нестерова как независимые атлеты вошли в число восьми постоянных участников серии в следующем сезоне.

Уже после первого дня соревнований на фоне главных достопримечательностей Сиднея — Оперного театра и арочного моста «Вешалка» — у мужчин оторвалась от соперников тройка лидеров, каждый из которых претендовал на первенство по итогам сезона. Каталин Преда из Румынии, Айдан Хеслоп из Великобритании и Гэри Хант сохраняли интригу до заключительного раунда. Первым свой козырь — самый сложный в мире прыжок с коэффициентом 6.2 — достал вундеркинд из Челмсворда. Попытка была исполнена чисто — в зачет от судей Хеслопу пошли восьмерки. Оценки Преды были выше, но коэффициент — ниже, а потому он выпал из борьбы за титул. На вышке оставался один хайдайвер — для первого места ему было необходимо прыгать на зачетные девятки. Хеслоп от волнения закрыл лицо полотенцем, а затем убрал его, чтобы увидеть идеальную попытку великого соперника — четыре десятки и одна 9.5 — 38-летний Хант, не пропустивший ни одного этапа Мировой серии с 2009 года, стал лучшим в общем зачете десятый раз.

Cостав восьмерки постоянных участников серии Red Bull Cliff Diving на сезон 2023:

Гэри Хант (Франция)

Айдан Хеслоп (Великобритания)

Каталин Преда (Румыния)

Никита Федотов (Независимый атлет)

Константин Попович (Румыния)

Алессандро Де Розе (Италия)

Джеймс Ликтенстейн (США)

Мигель Гарсиа (Колумбия)

У женщин противостояние Иффланд и Молли Карлсон за победу в общем зачете завершилось этапом ранее — в Полиньяно-а-Маре. Австралийская суперзвезда хайдайвинга дома выступала уже в ранге победительницы, но и первое место на этапе не упустила. Карлсон в последнем раунде исполнила на девятки новый прыжок — четыре оборота вперед согнувшись (первый в истории квад у женщин на соревнованиях исполнила еще одна канадская спортсменка — Эйми Харрисон — на этапе в Осло), однако этого оказалось недостаточно для первого места.

Третье место в Сиднее и в общем зачете серии 2022 заняла Элли Смарт из США, сумевшая опередить вице-чемпионку сезона 2021 Джесси Маколэй (Канада) и австралийку Ксантейю Пенниси. Трогательным моментом стал последний прыжок Адрианы Хименес: 37-летняя мексиканская спортсменка завершила карьеру. Место двукратной вице-чемпионки мира в основной восьмерке на следующий сезон займет первая в истории победительница чемпионата Европы — Ирис Шмидбауэр из Германии.

Восьмерка постоянных участниц серии Red Bull Cliff Diving на сезон 2023:

Рианна Иффланд (Австралия)

Молли Карлсон (Канада)

Элли Смарт (США)

Ксантейя Пенниси (Австралия)

Джесси Маколэй (Канада)

Мейли Карпентер (США)

Яна Нестерова (Независимый атлет)

Ирис Шмидбауэр (Германия)

Также по теме:

Хайдайвинг. Правила. Отличия от прыжков в воду

Хайдайвинг Хант, Иффланд побеждают в Италии на этапе Red Bull Cliff Diving 2022

Хайдайвинг. Самый сложный прыжок. Red Bull Cliff Diving 2022 видео

Прыжки в воду с моста. 2022 Red Bull Cliff Diving. Итоги

Хайдайвинг. Чемпионат Европы 2022. Результаты.

Хайдайвинг. Гэри Хант и Рианна Иффланд побеждают в Осло. Этап Мировой серии 2022.

Хайдайвинг. Рианна Иффланд и Константин Попович побеждают в Копенгагене. Этап мировой серии 2022.

Хайдайвинг. Видео. Red Bull Cliff Diving 2022. Результаты этапа в Париже.

Хайдайвинг. Видео. Red Bull Cliff Diving 2022. Результаты этапа в Бостоне.



