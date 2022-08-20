Хайдайвинг. Чемпионат Европы 2022: итоги

На чемпионате Европы по водным видам спорта 2022 в Риме впервые прошли соревнования по хайдайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот (27 м у мужчин, 20 м — у женщин). У женщин турнир прошел в два дня — 18 и 19 августа спортсменки выполнили по два прыжка. Первой в истории чемпионкой Европы стала Ирис Шмидбауэр из Германии. У мужчин программа растянулась на три дня: финальные два прыжка хайдайверы исполняли 20 августа. Блестящую победу одержал Константин Попович. На Форо Италико в Риме эта фамилия — гарантия золота для Румынии (ранее два первых места в плавании выиграл Давид Попович).

У женщин интрига сохранялась до последнего раунда. Поочередно лидировали опытнейшая Анна Бадер из Германии (у нее на счету бронза первого в истории чемпионата мира в 2013 году в Барселоне) и юная итальянка Элиза Косетти (дебютировала в хайдайвинге только в прошлом сезоне) , однако неподалеку были две главные претендентки на победу — Антонина Вышиванова и Ирис Шмидбауэр. Украинская спортсменка в четвертом раунде под проливным дождем в отличном стиле исполнила прыжок из стойки на руках и переместилась на первую позицию. Однако ответ от представительницы бундестим получился не менее убедительным — Шмидбауэр стала первой, кому удалось набрать по сумме за четыре раунда более 300 баллов. В борьбе за золото оставалась Косетти, однако юная итальянка перенервничала и откатилась на третью строчку.

Примечательно, что и чемпионка Шмидбауэр, и Вышиванова в Риме набрали намного больше баллов, чем на предшествовавшем турниру этапе серии Red Bull Cliff Diving (у Ирис в Осло было 262 балла против 309 на Форо Италико, у Антонины — 267 против 295). Еще любопытнее то обстоятельство, что немецкая спортсменка до 2013 года не тренировалась чаще раза в неделю — она прыгала на любительском уровне с платформы на берегу озера Аммерзе (вдохновением для нее служила Анна Бадер). Шмидбауэр пришла в хайдайвинг в 2014 году в возрасте 19 лет, не имея за плечами никакой школы. Тренироваться профессионально она начала только в университете Плимута (Великобритания), где ее тренером стал известный в прошлом прыгун-экстремал Фито Гутьеррез. Восемь лет спустя Ирис вошла в историю — теперь она первая чемпионка Европы по хайдайвингу.

Ирис Шмидбауэр (Германия) до 18 лет не занималась спортом чаще пары раз в неделю. В 2022 году она стала первой в истории чемпионкой Европы по хайдайвингу Фото © IMAGO/Eibner

У мужчин конкуренция была куда выше — 22 спортсмена в заявке, 19 на старте и 18 — в финальном раунде (у женщин участниц было только 8). При этом, с самого начала оторвалась шестерка фаворитов: победители этапов Мировой серии 2022 Гэри Хант (Франция), Константин Попович, Каталин Преда (оба — Румыния) и Айдан Хеслоп (Великобритания) плюс местный кумир Алессандро Де Розе, а также олимпийский призер в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Алексей Пригоров (Украина). Первые три хайдайвера получили россыпь десяток от судей за первые три раунда. Однако, как правило, все решается в последнем раунде, для которого атлеты готовят свои самые сложные трюки. Преимущество в этом плане было за Хеслопом — валлийский вундеркинд исполняет прыжок с фантастическим коэффициентом 6.2. Однако в Риме исполнить идеально череду сальто и винтов Айдану не удалось (для победы на Кубке мира 2021 в Абу-Даби ему хватило семерок от судей, но на этот раз получились только шестерки).

Попович, выступавший в родной стихии (в столице Италии Константин много лет работал в водном шоу), поймал кураж — его прыжок из стойки на руках с коэффициентом 6.0 судьи оценили на 8.0 и 8.5 — невероятная сумма баллов 147.00 за финальную попытку позволила румыну выйти в лидеры. Легендарный Гэри Хант (девять титулов победителя Мировой серии) дрогнул — допустил ошибку на входе в воду и остался без медали. Шедший на первой позиции соотечественник Поповича Каталин Преда также занервничал, однако даже 112 баллов за попытку ему хватило для серебра. Бронза к ликованию Форо Италико у Де Розе.