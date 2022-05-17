Гимназиада 2022 в Нормандии. Что ждать, где смотреть

С 14 по 22 мая во французской Нормандии проходит самое крупное мультиспортивное событие для школьников 16-18 лет — Гимназиада 2022. Турнир принимают девять городов.

Соревнования Гимназиады по-настоящему масштабные, в них принимают участие спортсмены из 64 стран, которые состязаются в 17-ти видах спортах, а также трех паралимпийских дисциплинах. Всего на турнир приехали 3600 юных атлетов, а организовывать Гимназиаду 2022 помогают полторы тысячи волонтеров.

Вот виды спорта, которые входят в программу соревнований: стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, брейкинг, фехтование, спортивная и художественная гимнастики, дзюдо, ориентирование, регби-7, плавание, настольный теннис, тхэквондо и борьба, а также паралимпийские легкая атлетика, плавание и дзюдо. Пять из этих дсиципилин впервые попали в программу — брейкинг, регби-7 и паралимпийских вида.

Некоторые страны тоже впервые будут представлены на соревнованиях. Например, Казахстан дебютирует на Гимназиадах. Страна отправила во Францию очень существенную делегацию в 234 школьника. Они примут участие в 18-ти видах спорта.

«‎Наши школьники попытаются завоевать как можно большее количество медалей. Мы активно развиваем наши школьные лиги по целому ряду видов спорта. Дети с удовольствием в них участвуют. Наш приоритет — массовое занятие спортом наших школьников», – рассказал в интервью Inform.kz директор Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК Сагдат Садыков. Стоит предположить, что примерно таких же принципов придерживаются и другие страны, отправляющие юных спортсменов на Гимназиаду.

История Гимназиад началась в 1974 году в немецком Висбадене. Затем каждые два года европейские страны принимали эти соревнования вплоть до 1990 года. После Брюгге-1990 Гимназиаду решили проводить реже — раз в три или четыре года. В XXI веке соревнования активнее принимают как раз не европейские страны, например, Катар, Бразилия и Марокко. Впрочем, Франция всегда обожала этот турнир, он проводится на территории этого государства уже в пятый раз. Ни одна страна даже близко не подобралась к Франции по этому показателю.

Где смотреть Гимназиаду 2022 онлайн. Смотрите прямые трансляции на официальном сайте турнира, а также на Olympic Channel. Также на офсайте соревнований представлено полное расписание соревнований.