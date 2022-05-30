Гребной слалом. Чемпионат Европы. Итоги и результаты

В Словакии завершился чемпионат Европы по гребному слалому – первое крупное соревнование года. И некоторые результаты удивили болельщиков. Например, впервые в истории в байдарке-одиночке сразу две спортсменки завоевали золотые медали – Элишка Минталова и Стефани Хорн показали абсолютно идентичное время. Это неожиданно в том числе и из-за раскладов накануне решающего заезда: Минталова вышла в финал только с шестого места и никак не претендовала на победу. Однако прошла дистанцию идеально и показала очень хорошее время. Хорн была лучшей в полуфиналах и финишировала позднее соперницы, но с таким же временем. Так что словацкие и итальянские команды получили повод для радости в первый же день. Удивительно, что немецкая звезда Рикарда Функ – действующая олимпийская чемпионка – даже не смогла выйти в финал.

Финал мужской байдарки-одиночки также имел историческое значение. Победил действующий олимпийский чемпион Иржи Прскавец, который взял пятый европейский титул. И это сделало его самым титулованным спортсменом из тех, кто участвует в соревнованиях. Рекорд в шесть европейских трофеев принадлежит словацким близнецам Петеру и Павлу Хохшорнерам.

В мужской каноэ-одиночке победу также одержал олимпийский чемпион-2020, словенец Бенджамин Савшек. Хотя до последнего с ним конкурировал француз Денис Гарго Чанут. Но ошибка на финише стоила ему золота. Это четвертый европейский титул Савшека в карьере.

Британка Мэллори Франклин взяла золото в женской каноэ-одиночке, а швейцарец Ян Рюрер стал первым в экстремальном спуске.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2023 году в польском Кракове.