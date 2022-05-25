Гребной слалом. Чемпионат Европы. Что ждать и где смотреть

С 27 по 29 мая в небольшом словацком городе Липтовски-Микушал пройдет первый крупный турнир года в гребном слаломе – чемпионат Европы. В соревнованиях примут участие спортсмены более чем из 30 стран мира, которые разыграют 10 комплектов наград – шесть в индивидуальных дисциплинах, четыре – в командных. Организаторы пообещали сильнейший из возможных состав участников, так что соревнования наверняка никого не разочаруют.

«Мы уже в третий раз принимаем соревнования такого уровня. Не так давно мы перестроили соревновательный канал, обновили водоподъемник, насосную систему, которая теперь гарантирует нам достаточное количество воды», – сказал официальному сайту глава оргкомитета Александр Слафковский.

Спортсмены разыграют медали в следующих дисциплинах: мужчины/женщины (одиночки) – байдарка, каноэ, экстремальный спуск; мужчины/женщины (команды) – байдарка, каноэ.

Фаворитами традиционно будут спортсмены из Европы – в байдарке-одиночке много ждут от француза Бориса Неве и испанца Хуана Креспо. Наверняка проявит себя и чех Иржи Прскавец – действующий олимпийский чемпион. У женщин все внимание к немке Рикарде Функ и испанке Маялен Шурро – они главные фаворитки сезона. В каноэ также есть несколько фаворитов – среди мужчин это словенец Беньямин Савшек и чех Лукаш Роган, у женщин – британка Мэллори Франклин и немка Андреа Херцог.

Где смотреть чемпионат Европы по гребному слалому 2022 года?

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Международной федерации каноэ.