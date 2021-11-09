Гран-при по фехтованию-2021 на саблях в Орлеане: где смотреть и что ждать

Если представители большинства видов летних видов спорта после Олимпийских игр-2020 в Токио продолжили соревноваться в режиме нон-стоп, то фехтовальщики, напротив, взяли большой перерыв в крупных международных стартов. И первым крупным турниром после Игр станет Гран-при в Орлеане среди саблистов, где выступит в том числе и олимпийская чемпионка Токио в командном турнире, россиянка Ольга Никитина, а также будут и другие герои Игр.

Напомним, олимпийский фехтовальный турнир, прошедший с 25 июля по 2 августа 2021 года, завершился сверхудачно для команды ОКР, завоевавшей 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую награду. Причем гигантский вклад в успех внесли саблистки. София Позднякова в финале личного турнира победила Софью Великую, а в командных соревнованиях Позднякова, Великая и Никитина также уверенно завоевали золотые медали.

Предстоящий старт в Орлеане Позднякова и Великая пропускают, но состав сборной России будет довольно сильным. Прежде всего, отметим 22-летнюю Никитину, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге и уже успела выиграть в команде не только Олимпийские игры, но и чемпионаты мира и Европы. В Токио Ольга добралась до четвертьфинала. Также в заявке сборной России и два участника Игр-2020 у мужчин – Камиль Ибрагимов (№ 9 мирового рейтинга) и Дмитрий Даниленко. В Токио мужская сабельная команда ОКР вылетела в четвертьфинале от Германии, а в личном турнире Ибрагимов дошел до четвертьфинала, где проиграл со счетом 14:15 корейцу Ким Джон Хвану, который выиграл на Играх-2020 бронзу в личном турнире и золото в командном.

Хван выступит и в Орлеане, как и его соотечественники из золотого квартета саблистов. Есть в заявке и серебряный призер личного турнира итальянец Луиджи Самеле, а вот легендарный венгр Арон Силадьи, выигравший три олимпийских турнира в индивидуальном зачете, в Орлеан не приехал.

Состав сборной России на Гран-при в Орлеане

Мужчины. Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Илья Моторин, Дмитрий Насонов, Василий Ширшов, Александр Трушаков, Кирилл Туляков

Женщины. Анастасия Баженова, Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Алина Михайлова, Анна Мосейко, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова, Светлана Шевелева, Анастасия Шорохова, Анна Смирнова

Расписание этапа Гран-при по фехтованию-2021 на саблях в Орлеане (Франция)

11 – 13 ноября

11 ноября, четверг

Мужчины. Индивидуальные соревнования. Квалификация. Начало в 10:00

12 ноября, пятница

Женщины. Индивидуальные соревнования. Квалификация. Начало в 10:00

28 марта, воскресенье

Женщины. Индивидуальные соревнования. Основные соревнования. Полуфиналы, финал, поединок за третье место. Начало в 18.00

Мужчины. Индивидуальные соревнования. Основные соревнования. Полуфиналы, финал, поединок за третье место.

Прямые трансляции полуфиналов и финалов Гран-при по фехтованию-2021 на саблях в Орлеане смотрите на Olympic Channel по ссылке

Также прямые трансляции доступны на официальном сайте соревнований

Онлайн-результаты Гран-при в Орлеане смотрите здесь