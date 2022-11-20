Горные лыжи. Кубок мира 2022/23: Шиффрин сделала победный дубль в Леви и обогнала Влхову по оленям

Из-за капризов погоды старт Кубка мира горнолыжному спорту в сезоне 2022/23 у женщин состоялся почти на месяц позже, чем у мужчин – 19 и 20 ноября прошли два слалома на трассе в Леви. Блистательная Микаэла Шиффрин, завоевавшая в сезоне 2021/22 Большой Хрустальный глобус, доказала, что готова вновь бороться за победу в общем зачете Кубка мира – она выиграла оба слалома благодаря шикарным вторым попыткам и довела количество выигранных слаломов в Леви за карьеру до шести. Столько же теперь у нее и северных оленей, которые по традиции вручаются победителям этого финского этапа.

По теме

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту 2022/23 читайте здесь

Перед стартом этапа в Леви Шиффрин отставала по количеству оленей (и соответственно побед) от своей главной конкурентки Петры Влховой. Счет был 5:4 в пользу словацкой горнолыжницы, отметившейся двумя победными дублями в 2020 и 2021 годах. Добавим, что выигранного олененка чемпионки не забирают себе, а просто дают ему имя, после чего животные остаются жить в стаде. Всего же с 2015 года никто кроме Петры и Микаэлы не выигрывал этап Кубка мира у женщин на этой трассе. Не получилось у соперниц и на сей раз, хотя они были чрезвычайно близки. В первом слаломе Лена Дюрр опередила в первой попытке Шиффрин более чем на полсекунды, но не справилась с нервами во втором спуске, слишком уж минимизировав риск и, в итоге, осталась лишь четвертой. Второй финишировала Анна Свенн-Ларссон, третьей – Влхова. На большей части трассы Петра спускалась вполне в темпе Шиффрин, но несколько мелких ошибочек не позволили ей продлить победную серию.

Пусть Петра Вхлова на сей раз оленей не выигрывала, без встречи с Санта-Клаусом в Леви не обошлось Фото © 2022 Getty Images

Микаэла, в свою очередь, рассказала, что в отличие от прошлого года ее на этапе в Леви джетлаг (синдром смены часовых поясов), она не просыпалась регулярно посреди ночи, не теряла аппетит, в общем подошла к старту в нормальном физическом состоянии. И это ей очень помогло на трассе, особенно в заключительных отрезках дистанции, когда многие соперницы теряли силы и сбавляли обороты. Тем не менее, после выигрыша 19 ноября Шиффрин заявила, что будет чувствовать уверенность в своих силах всего 15 – 20 минут, после чего привычная нервозность вернется.

Но эта нервозность, по словам Микаэлы, совершенно ей не мешала. В том числе и непосредственно на трассе. Во второй день в Леви она выиграла первую попытку, но ее преимущество над Влховой, Дюрр и Венди Холденер было минимальным. Холденер классно прошла вторую попытку и была близка к первой слаломной победе, но Шиффрин под давлением вновь проявила свои лучшие качества, не допустив ошибок и выдав классную вторую половину трассы. Третьей второй день подряд стала Влхова. Шиффрин после победного дубля заявила, что, пусть без толики везения не обошлось, ключом к идеальному старту сезона – стала тяжелейшая работа, как самой горнолыжницы, так и всей ее команды. Таким образом, у нее стало уже 76 побед на этапах Кубка мира. Она уже совсем близко от рекордсменки у женщин Линдси Вонн (82 победы). Да и Ингемар Стенмарк с его 86 победами на этапах – в пределах досягаемости даже в этом сезоне. Уже 26 – 27 ноября Шиффрин постарается увеличить победный счет на этапе в Киллингтоне.

Полные результаты смотрите здесь