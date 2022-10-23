Горные лыжи. Кубок мира 2022/23: Одерматт начал в Зельдене по-чемпионски!

Старт Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне 2022/23 в Зельдене из-за погодных условий получился неидеальным – у женщин гигантский слалом вообще пришлось отменить. Но мужской слалом-гигант все же удалось провести – уверенную победу, несмотря на второй спуск по сильно разбитой трассы, одержал обладатель Кубка мира-2021/22 (как в общем зачете, так и в этой дисциплине) швейцарец Марко Одерматт.

По теме

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту 2022/23 читайте здесь

В прошлом сезоне Одерматт был настоящим королем гигантского слалома, выиграв пять этапов из восьми в рамках Кубка мира, а также Олимпийские игры в Пекине. И в межсезонье явно не растерял формы. Уже в первом спуске 25-летняя суперзвезда горных лыж более четырех десятых секунды «привез» всем соперникам во главе с норвежцем Лукасом Браатеном. Во второй попытке он едва не упал, но сумел хладнокровно восстановить равновесие и, в итоге, привез второму призеру вице-чемпиону Игр-2022 Жану Крайнецу из Словении 0,76 секунды. Бронзовым призером стал Хенрик Кристофферсон, который в прошлом сезоне выиграл три этапа Кубка мира в слаломе-гиганте. Так что обошлось без сенсаций.

«Трасса постоянно ухудшалась, поэтому мне, как и всем стартующим в конце, пришлось непросто. Но все получилось! Потрясающее начало нового сезона! Очень важно добиться хорошего результата имена в Зельдене, Это дает вам уверенность в том, что вы все сделали правильно летом, а, значит, на следующих этапах будет значительно легче», - приводит слова Одерматта официальный сайт FIS. Теперь в мужском Кубке мира из-за отмены этапа в Церматте / Червинии будет перерыв до 13 ноября – соревнований в параллельном слаломе местечке Лех / Цюрс.

Полные результаты смотрите здесь

Смотрите Кубок мира по горнолыжному спорту в EurosportPlayer