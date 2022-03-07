Горные лыжи. Кубок мира-2021/22. Мужчины. Флахау: что ждать и где смотреть

Кубок мира по горнолыжному спорту-2021/22 близок к завершению. Уже с 16 по 20 марта в Куршевеле и Мерибеле пройдет финал Кубка мира, но специалистов в, пожалуй, самой зрелищной дисциплине ждет еще один старт. 9 марта 2022 года во Флахау состоится мужской слалом, который может заметно изменить расстановку сил в слаломном зачете.

Вообще в нынешнем сезоне каждый слалом превращается в непредсказуемое шоу. Если не сказать, что в лотерею. И сдвоенные старты в Гармиш-Партенкирхене после Олимпиады в Пекине это подтвердили. Олимпийский чемпион Пекина Клеман Ноэль дважды сошел и практически лишился всех шансов на Кубок мира, а Хенрик Кристофферсен, который проводил очень слабый сезон в слаломе, сделал победный дубль и с 356 очками возглавил слаломный зачет. Вторым с 307 очками идет Лукас Браатен, третьим с 278 очками – Линус Штрассер, а на четвертое место поднялся Дэйв Райдинг, который во втором слаломе в Гармише с 19 места после первой попытки вскочил на вторую ступеньку пьедестала почета. Россиянин Александр Хорошилов сейчас замыкает топ-25 (столько квалифицируется на финал) в слаломном зачете, но по решению FIS российские и белорусские горнолыжники отстранены от этапов Кубка мира. Добавим, что слалом во Флахау станет заменой отмененного в январе старта в Загребе.

Горнолыжный спорт. Кубок мира-2021/22. Мужчины. Слалом. Флахау, Австрия. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

9 марта, среда

Первая попытка. Начало в 19:45. Вторая попытка. Начало в 22:45 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь