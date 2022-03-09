Горные лыжи. Кубок мира-2021/22. Итоги слалома во Флахау: рождение новой суперзвезды!

Мужские слаломы Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 – это всегда удивительная непредсказуемость и интрига! Не стал исключением и последний перед финалом Кубка мира в Куршавеле и Мерибеле этап во Флахау. Победу в нем одержал Атле Ли Макграт. 21-летний норвежец, известный своей отчаянной и агрессивной манерой спуска, на сей раз нащупал грань разумного риска и выиграл свой первый в карьере этап Кубка мира. После чего на радостях разбросал почти всю свою амуницию. Но главным фаворитом в борьбе за Малый Хрустальный глобус в слаломном зачете остался его соотечественник Хенрик Кристофферсен.

Атле – сын американского горнолыжника Феликса Макграта и норвежской лыжницы Сельмы Ли громко заявил о себе еще в юниорах. Но, как и его товарищ по команде Лукас Браатен, который старше Макграта всего на два дня, во взрослых соревнованиях он был чрезвычайно нестабилен. Мог прекрасно пройти одну попытку, а во второй совершить массу ошибок или вовсе сойти. Такая тактика «пан или пропал» до нынешнего сезона не приносила ему успеха. Напротив, привела к серьезной травме колена в начале прошлого года, хотя в декабре 2020-го отметился вторым местом в гигантском слаломе в Альта Бадии. Но минувшей зимой Макграт прибавил – он стал в параллельном слаломе в Цюрсе в декабре, а в конце января перед Олимпиадой занял второе место в слаломе в Шладминге.

Такой результат на предолимпийском старте автоматически включал норвежца в список претендентов на олимпийские медали Пекина, но грубые ошибки привели к провалу – только 31-му месту. Неудачно он выступил и в двух стартах в Гармише в феврале (десятое и 21-е места). Но во Флахау Макграт продемонстрировал, что уже возмужал и готов к большим победам. Как ранее это сделал его ровесник Браатен, выигравший в январе в Адельбодене. Атле после первой попытки занимал второе место, пусть и уступал 0,97 сотых Йоханнесу Штрольцу.

Со своей задачей он справился, вышел в лидеры. Промчавшись по трассе в узнаваемой рискованной манере. Причем отпраздновал свой успех очень бурно – швырнул на радостях палку, раскидал по снегу перчатки, начал заводить публику и хвататься за голову. Даже второе место стало бы для него гигантским успехом. Но вице-чемпион Игр-2022 в слаломе Штрольц не выдержал напряжения, закрепостился, растерял все преимущество и стал только четвертым. Пропустив вперед не только Макграта, но и чемпиона Пекина Клемана Ноэля и Даниэля Юля.

Любопытно, что Кристофферсен, сделавший победный дубль в Гармише, на сей раз серьезно ошибся на первой трассе и, в итоге, стал только 16-м. Однако на его преимущество в общем зачете это не особо повлияло, ближайший преследователь Браатен занял во Флахау только 15 место. Таким образом, Кристофферсен перед финалом Кубка мира лидирует с перевесом в 48 очков над Браатеном и в 64 очка над Линусом Штрассером. Теоретические шансы на выигрыш слаломного зачета сохраняют также Мануэль Феллер и Юль.

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