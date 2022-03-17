Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в супергигиганте: Большой Хрустальный глобус для Шиффрин, чемпионская прогулка для Бриньоне и Кильде

На финальном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в Куршевеле и Мерибеле завершились соревнования в супергиганте. Американка Микаэла Шиффрин финишировала второй у женщин, что ей вполне хватило для победы в общем зачете. Таким образом, Микаэла в четвертый раз в карьере завоевала Большой Хрустальный глобус. А обладателями Малого глобуса в супергиганте, напомним, досрочно стали норвежец Александр Амодт Кильде и итальянка Федерика Бриньоне.

Шиффрин подошла к финальному этапу Кубка мира в потрясающей форме. После своей победы в скоростном спуске она опережала Петру Влхову из Словакии на 156 очков. Было легко подсчитать, что для досрочной победы в Кубке мира перед двумя техническими дисциплинами ей требовалось увеличить преимущество над Петрой еще на 45 баллов. И она справилась со своей задачей блестяще, уступив только Рагнхильд Мовинкель из Норвегии, причем всего пять сотых секунды.

Влхова стартовала одной из последних. И уже где-то на середине дистанции стало понятно, что словацкая горнолыжница, чьим коньком являются отнюдь не скоростные дисциплины, не сможет повторить прошлогодний успех в борьбе за Большой Хрустальный глобус. В итоге, она стала только 17-й, а Шиффрин начала принимать поздравления. 27-летняя американка завоевала Кубок мира впервые после ее триумфа в сезоне-2018/19.

Александр Амодт Кильде взял Малые Хрустальные глобусы в обеих скоростных дисциплинах Фото © 2022 Getty Images

Кстати, в сезоне-2019/20 победительницей Кубка мира в общем зачете стала как раз Бриньоне. Но в зачете супергиганта она первенствовала впервые, до этого дважды подряд становилась второй. Пусть на финале и проехалась в режиме легкой прогулки, заняв только 19 место. Топ-3 в Куршевеле / Мерибеле замкнула швейцарка Мишель Гизин, а олимпийская чемпионка Пекина в этой дисциплине швейцарка Лара Гут-Бехрами стала единственной сошедшей.

У мужчин Кильде впервые в карьере сделал, можно сказать, золотой дубль – взял Малые Хрустальные глобусы в скоростном спуске и в супергиганте. Впервые Александр Амодт победил в зачете супергиганта шесть лет назад – в сезоне-2015/16. А сейчас повторил успех. Нельзя сказать, что норвежец слабо провел финальный заезд сезона, однако для попадания в топ-3 этого не хватило – Кильде финишировал только четвертым почти в секунде от победителя Винсента Крихмайера. Австриец великолепно провел финальный этап, вслед за выигрышем скоростного спуска он первенствовал и в супергиганте. Но все же сезон у него получился неровным, что не позволило побороться за глобусы. Вторым в заключительном супергиганте сезона финишировал обладатель Большого Хрустального глобуса Марко Одерматт из Швейцарии, третьим стал еще один швейцарец Джино Кавизель.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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