Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в слаломе у женщин: Влхова стала лучшей в коронной дисциплине

Победой Андреа Слокар завершился финальный этап Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в слаломе у женщин. Словенка совершила впечатляющий прорыв после не самой яркой первой попытки, но главной героиней все равно стала Петра Влхова. Словацкая горнолыжница досрочно вернула себе Малый глобус в слаломном зачете, а на Финале в Куршевеле / Мерибеле стала третьей.

Влхова ранее потеряла шансы на второй подряде Кубок мира в общем зачете, уступив Большой Хрустальный глобус Микаэле Шиффрин. Но статус лучшей слаломистки планеты Петра в нынешнем сезоне, безусловно, заслужила. Она выиграла этот зачет с гигантским преимуществом над Микаэлой в 269 очков. Влхова уже завоевывала слаломный Кубок мира в сезоне 2019/20, но в прошлом розыгрыше, несмотря на триумф в общем зачете, в коронной дисциплине стала только третьей после Катарины Линсбергер и Шиффрин.

На сей раз в девяти слаломах у нее пять побед, два вторых, одно третье и одно четвертое места. Таким образом, Влхова не просто ни разу не сошла, она ни разу не выпала из квартета лучших слаломисток. И это, конечно, впечатляет. Вот и на сей раз она уступила только Слокар и немке Лене Дюрр. А Шифрин показала лишь восьмой результат.

«Очень важный успех для меня, выиграть Кубок мира в слаломе было одной из моих целей на сезон, и ее удалось достичь. Сезон получился очень сложным, однако я смогла завоевать золото Олимпийских игр и Малый глобус в слаломе. Это прекрасно!», - заявила Влхова пресс-службе FIS.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь