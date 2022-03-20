Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в слаломе у мужчин: Кристофферсен едва не упал, но выиграл Малый глобус

Хенрик Кристофферсен выиграл зачет Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в специальном слаломе у мужчин. Причем норвежец едва не сошел во второй попытке на финальном этапе в Куршевеле / Мерибеле, но даже со сбоем занял итоговое второе место. И этого с учетом неудачи основного конкурента и соотечественника Лукаса Браатена вполне хватило для завоевания Малого Хрустального глобуса.

В нынешнем сезоне результаты мужского слалома были совершенно непредсказуемы, поэтому хотя Кристофферсен и опережал ближайшего из преследователей Браатена на 48 очков, никаких гарантий у него не было. Но Хенрик в очередной раз подтвердил, что с конца зимы набрал превосходную форму. Он стал вторым после первой попытки, уступив только Браатену. Хотя, конечно, потеря равновесия и чувствительный сбой на второй попытке заставили понервничать. Однако 28-летний норвежец удержался, уступив только соотечественнику Атле Ли Макграту. По сути он гарантировал себе общую победу вне зависимости от итогового результата Браатена. Да и Лукас прошел вторую попытку очень «грязно», заняв итоговое 11 место. Как следствие, в слаломном зачете Браатен пропустил на второе место Мануэля Феллера, а на третье - Макграта.

Для Кристофферсена слаломный трофей стал уже третьим в карьере. Впервые он завоевал Малый глобус в данной дисциплине в сезоне 2015/16, повторив это достижение в Кубке мира-2019/20. В прошлом сезоне Хенрик занял в слаломном зачете лишь шестое место, зато сейчас взял убедительный реванш.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь