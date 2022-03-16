Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в скоростном спуске: Кильде и Годжа – без побед на финале, но с Малыми глобусами

Норвежец Александр Амодта Кильде и итальянка София Годжа стали обладателями Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в скоростном спуске. На финальном этапе в Куршевеле и Мерибеле Кильде и Годжа не попали даже в тройку призеров, но запаса и ошибок конкурентов хватило им для завоевания Малых Хрустальных глобусов в самой стремительной дисциплине горнолыжного спорта. Победу на финале Кубка мира одержали австриец Винсент Крихмайер и американка Микаэла Шиффрин, сделавшая серьезный шаг к победе в общем зачете.

У мужчин преимущество Кильде перед соревнованиями во Франции было довольно шатким, он опережал Беата Фойца всего на 23 очка. Примечательно, что норвежец никогда прежде не завоевал Кубок мира в скоростном спуске, хотя выигрывал его в общем зачете и, с учетом нынешнего сезона, трижды в супергиганте. Но в спуске королем был как раз Фойц, завоевывавший Малый глобус на протяжении четырех сезонов подряд. Близок был швейцарец к выигрышу трофея и на сей раз. Он стартовал первым и, несмотря на ошибку на предпоследнем отрезке, стоившую примерно полсекунды, показал весьма конкурентоспособный результат. Кильде также не избежал сбоев по дистанции и уступил швейцарцу 31 сотую.

Микаэла Шиффрин и Александр Амодт Кильде счастливы друг за друга

Если бы соперники финишировали первым и вторым, то норвежец опередил в итоговом зачете конкурента на три балла. Беату требовалось, чтобы кто-то из остальных вклинился между ними, но… Марко Одерматт, гарантировавший себе Кубок мира официально, опередил обоих. После чего обнял своего партнера по швейцарской сборной, словно извиняясь. А затем Крихмайер промчался по дистанции еще быстрее. Как следствие, Фойц стал третьим, Кильде – четвертым. Норвежец завоевал глобус с перевесом в 13 очков. Но и Фойц может быть доволен сезоном, ведь он в скоростном спуске завоевал олимпийское золото Пекина.

У женщин Годжа опережала швейцарку Коринн Сутер на 75 очков. Так что Сутер требовалось побеждать и рассчитывать на ошибку итальянки. Однако Коринн сама провела свой спуск не лучшим образом. В итоге, она стала только 19-й, а Годжа – 12-й, завоевав третий Кубок мира в скоростном спуске в карьере. Добавим, что плотность результатов на финальном этапе у женщин впечатлила – топ-5 разделило всего 16 сотых, второе и третье место с одинаковым результатом разделили Кристин Шайер из Австрии и Йоанна Хелен из Швейцарии.

Но героиней этого скоростного спуска стала Шиффрин. Главная неудачница Олимпиады блестяще провела свой заезд, опередив на десять сотых ближайших соперниц. После чего сразу же попала в объятия своего бойфренда Кильде. Поскольку ее основная конкурентка в борьбе за Большой Хрустальный глобус словачка Петра Влхова финишировала только 16-й, Шиффрин заметно упрочило свое лидерство, которое составляет уже 156 очков.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь