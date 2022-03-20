Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в гигантском слаломе у женщин: Ворли воспользовалась ошибкой Шиффрин

Драматичной получилась развязка Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в гигантском слаломе у женщин. Американка Микаэла Шиффрин лидировала после первой попытки, и в случае победы на финальном этапе в Куршевеле / Мерибеле именно она завоевала бы Малый Хрустальный глобус. Но, в итоге, Шиффрин выбрала слишком аккуратную тактику, растеряла преимущество над соперницами в 0,82 секунды и финишировала только седьмой. А Кубок выиграла француженка Тесса Ворли.

Перед началом финального этапа в гиганте сразу четверо горнолыжниц претендовали на победу в Кубке мира в данной дисициплине. Лидировала Сара Хектор из Швеции, на пять очков отставала Ворли, Шифрин проигрывала 51 балл, а Петра Влхова – 91. Было понятно, что Влхова могла рассчитывать на Малый глобус только в случае собственной победы и сходов (или непопадания в топ-15, которым на финале полагаются зачетные очки) конкуренток. Олимпийская чемпионка Пекина Хектор казалась фаворитом, но небольшая травма, полученная совсем недавно, помешала ей показать максимум. В итоге, она заняла 14 место и стала второй в зачете слалома-гиганта.

32-летняя Ворли прошла лучше и на какое-то время стала промежуточным лидером. Но конкурентки отбросили ее на четвертое место, что означало одно – первое место Шиффрин позволит ей перехватить трофей у француженки. Однако даже такой мастер, как Микаэла, не справилась с психологической нагрузкой. Тройку призеров финального этапа составили Федерика Бриньоне, Марта Бассино и Влхова. А Тесса стала четвертой и выиграла Кубок с перевесом в 27 очков над Хектор и в 60 очков над Шиффрин. Для Ворли этот Кубок мира стал вторым в карьере – в сезоне-2016/17 она также первенствовала в зачете слалома-гиганта.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь