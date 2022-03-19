Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022 в гигантском слаломе у мужчин: Одерматт завершил идеальный сезон победой

Марко Одерматт победил на финальном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 в гигантском слаломе у мужчин. 24-летний швейцарец, досрочно выигравший как Кубок мира в общем зачете, так и Малый Хрустальный глобус в гигантском слаломе показал свое феноменальное мастерство и в заключительном слаломе-гиганте, который прошел Куршевеле / Мерибеле.

Одерматт действительно провел практически идеальный сезон в гигантском слаломе. Достаточно просто привести статистику – в восьми этапах Кубка мира нынешнего сезона улыбчивый Марко одержал пять побед, дважды стал вторым и один раз третьим, набрав 720 очков из 800 возможных. Таким результатом позавидовал бы в своем время даже знаменитый «Мистер слалом-гигант» Тед Лигети. К тому же и на главном старте – Олимпийских играх в Пекине – Одерматт также праздновал победу, завоевав в слаломе-гиганте золотую медаль.

Не сказать, что на Финале швейцарец прошел обе попытки безупречно. Но даже небольшие помарки не помешали ему стать промежуточным лидером после первой попытки, а во второй уверенно удержать добытое преимущество. Лукаса Браатена из Норвегии, который занял второе место, Марко опередил на 0,49 секунды, а третьего призера Лоика Мейяра из Швейцарии – на 0,63.

Напомним, что в прошлом сезоне в зачете слалома-гиганта Кубка мира Одерматт стал вторым, проиграв 51 очко французу Алекси Пинтуро. Сейчас же, можно сказать, «нокаутировал» всех за явным преимуществом – ближайшего преследователя норвежца Хенрика Кристофферсена, сошедшего на финальном этапе в первой попытке, он опередил на 267 очков.

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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