Как заговорить на языке керлинга?

Керлинг – спорт, который в равной степени увлекателен и сложен. Чтобы понять суть происходящего, вам даже может понадобиться глоссарий. Откройте для себя основные термины этого вида спорта в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Керлинг на Олимпиаде-2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Площадка для керлинга

Поляна : ледовая поверхность, на которой играют в керлинг. Поляна простирается на 45 м в длину и доходит до 5 м в ширину.

: ледовая поверхность, на которой играют в керлинг. Поляна простирается на 45 м в длину и доходит до 5 м в ширину. Дом : мишень в конце поляны, образованная четырьмя концентрическими кругами, которые позволяют определить, какие камни находятся ближе к центру – пятаку.

: мишень в конце поляны, образованная четырьмя концентрическими кругами, которые позволяют определить, какие камни находятся ближе к центру – пятаку. Пятак (баттон): центр дома. Камень, расположенный к пятаку ближе остальных, приносит как минимум одно очко команде в конце энда.

Снаряжение для керлинга

Камень : гранитный цилиндр весом до 20 кг, который игроки запускают на поляну в попытке набрать очки.

: гранитный цилиндр весом до 20 кг, который игроки запускают на поляну в попытке набрать очки. Щетка : инструмент, который игроки используют для корректировки скольжения камня.

: инструмент, который игроки используют для корректировки скольжения камня. Слайдер и гриппер : тип подошвы. Каждый игрок носит один ботинок со скользкой подошвой (слайдер), а другой – с подошвой,увеличивающей сцепление со льдом (гриппер). Это позволяет игрокам хорошо скользить и в то же время сохранять баланс.

: тип подошвы. Каждый игрок носит один ботинок со скользкой подошвой (слайдер), а другой – с подошвой,увеличивающей сцепление со льдом (гриппер). Это позволяет игрокам хорошо скользить и в то же время сохранять баланс. Измерительный прибор: устройство, которое используется по запросу игроков, когда они не согласны с тем, какой камень находится ближе к центру дома.

Измерительный прибор Фото © 2010 Getty Images

Основные термины

Энд : промежуток игры, в который каждая команда по очереди выпускает по восемь камней (по пять в смешанных парах и одним камнем на поляне до начала энда).

: промежуток игры, в который каждая команда по очереди выпускает по восемь камней (по пять в смешанных парах и одним камнем на поляне до начала энда). Гейм : завершение соревнования после восьми или 10 эндов (в зависимости от турнира), если только команда не уступит заранее или игра не перейдет в дополнительные энды. На Олимпийских играх в мужском и женском турнирах проводится 10 эндов, а в смешанных парах – восемь.

: завершение соревнования после восьми или 10 эндов (в зависимости от турнира), если только команда не уступит заранее или игра не перейдет в дополнительные энды. На Олимпийских играх в мужском и женском турнирах проводится 10 эндов, а в смешанных парах – восемь. Очки : команда зарабатывает очки за каждый брошенный камень, который в конце энда оказался ближе к центру дома, чем любой камень соперника. Для присвоения очков камень должен находиться в доме или касаться его границ. Только одна команда может набрать очки в энде. В конце игры очки суммируются для определения победителя.

: команда зарабатывает очки за каждый брошенный камень, который в конце энда оказался ближе к центру дома, чем любой камень соперника. Для присвоения очков камень должен находиться в доме или касаться его границ. Только одна команда может набрать очки в энде. В конце игры очки суммируются для определения победителя. Хаммер : последний брошенный камень в энде. Хаммер всегда предоставляется команде, проигравшей предыдущий энд. Если ни одна команда не набрала очки, хаммер остается за командой, которая им владела. В смешанных парах при нулевом энде хаммер передается другой команде.

: последний брошенный камень в энде. Хаммер всегда предоставляется команде, проигравшей предыдущий энд. Если ни одна команда не набрала очки, хаммер остается за командой, которая им владела. В смешанных парах при нулевом энде хаммер передается другой команде. Стил: выигрыш энда командой, не имеющей преимущества хаммера.

Команда в керлинге

Керлер : игрок в керлинг

: игрок в керлинг Лид : игрок, который выполняет первые два броска в энде.

: игрок, который выполняет первые два броска в энде. Второй : игрок, который выполняет третий и четвертый броски в энде.

: игрок, который выполняет третий и четвертый броски в энде. Третий : игрок, который выполняет пятый и шестой броски в энде.

: игрок, который выполняет пятый и шестой броски в энде. Четвертый : игрок, который выполняет два последних броска в энде.

: игрок, который выполняет два последних броска в энде. Скип : капитан (только не называйте их так, лучше говорите скип!), который обычно отвечает за стратегию команды и играет четвертого. Команды называют по имени ее капитана. Например, сборную Швеции сейчас называют командой Хассельборг.

: капитан (только не называйте их так, лучше говорите скип!), который обычно отвечает за стратегию команды и играет четвертого. Команды называют по имени ее капитана. Например, сборную Швеции сейчас называют командой Хассельборг. Вице-скип: игрок, который руководит игрой команды во время выполнения скипом своих бросков. Обычно играет третьего.

Удары в керлинге

Бросок : запуск камня игроком на поляну.

: запуск камня игроком на поляну. Свал : дугообразная траектория движения камня по льду

: дугообразная траектория движения камня по льду Свипинг : натирание льда щетками перед движущимся камнем с целью изменения его траектории движения.

: натирание льда щетками перед движущимся камнем с целью изменения его траектории движения. Дро : камень, который бросают в дом для набора очков.

: камень, который бросают в дом для набора очков. Гард : камень, который мешает другой команде подобраться к центру дома или защищает камень, который находится близко к пятаку.

: камень, который мешает другой команде подобраться к центру дома или защищает камень, который находится близко к пятаку. Тэйк-аут : бросок, при котором один камень выбивает из игры другой.

: бросок, при котором один камень выбивает из игры другой. Тайм-аут: как и в шахматах, игрокам необходимо время на обдумывание стратегии. В игре из 10 эндов на это отводится 38 минут в сумме (30 минут при игре в восемь эндов). Время замеряется с помощью секундомера.

Керлинг в Пекине-2022

Соревнования по керлингу на зимней Олимпиаде-2022 проходят в Пекинском национальном центре водных видов спорта. Турнир смешанных пар уже завершился, его выиграла сборная Италии. Мужские и женские игры пройдут с 9 по 20 февраля. В каждом розыгрыше борьбу за олимпийские медали ведут 10 команд.