Гимназиада 2022. Франция — лидер медального зачета, великолепно выступил Казахстан

C 14 по 22 мая во французской Нормандии прошел самый крупный спортивный форум для школьников 16-18 лет — Гимназиада 2022. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 64 стран, состязавшиеся в 20-ти дисциплинах, включая паралимпийские.

Фантастическое выступление продемонстрировали хозяева, завоевавшие в сумме 114 медалей, 47 из которых — золотые. Это позволили сборной Франции занять уверенное первое место в медальном зачете. На второй строчке с небольшим отставание расположились бразильцы, оформившие 45 побед. Здесь стоит отметить, что всего у латиноамериканской команды 125 наград — больше, чем у любой другой сборной. Великолепно выступили юные спортсмены из Казахстана, отправившие в Нормандию большую делегацию из 234 атлетов. Итог — 27 медалей и третье командное место.

Для Казахстана это был дебют на Гимназиадах. Предсказуемо сильным получилось выступление в единоборствах. Например, в тхэквондо команда заняла первое место в общем зачете — три золота и две бронзы.

Некоторые команды отправили небольшое число участников, но даже они показали высокий класс. Например, Люксембург представляли шесть спортсменов, которые сумели принесли две медали.

Olympic Channel транслировал соревнованиях Гимназиады 2022. Следующий турнир запланирован 2024 год.

Историческая справка

История Гимназиад началась в 1974 году в немецком Висбадене. Затем каждые два года европейские страны принимали эти соревнования вплоть до 1990 года. После Брюгге-1990 Гимназиаду решили проводить реже — раз в три или четыре года. В XXI веке соревнования активнее принимают как раз не европейские страны, например, Катар, Бразилия и Марокко. Впрочем, Франция всегда обожала этот турнир, в 2022 году он прошел на территории этого государства уже в пятый раз. Ни одна страна даже близко не подобралась к Франции по этому показателю.