Герой дня — белорус Илья Шиманович. У России две медали: в брассе у мужчин и в смешанной эстафете

В предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по плаванию в 25-метровом бассейне, проходящем в Казани (2-7 ноября), сборная России выиграла две медали. В смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем четверка Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова, Мария Каменева показала идентичное время со сборной Италии — 1:29.40. Чемпионский титул у сборной Нидерландов — 1:28.93 (задел создали Джесси Путс и Том де Бур, показавшие лучшее время на своих этапах).

Личная бронза на дистанции 200 м брассом — первая значимая медаль Михаила Доринова за четыре года. В 2017 году российский пловец был третьим на чемпионате Европы, годом ранее — на мире в том же виде. Сегодня Михаил уступил только двум главным фаворитам: двукратному призеру Олимпийских игр в Токио-2020 Арно Камминге из сборной Нидерландов и Илье Шимановичу из команды Беларуси. Последний — главный герой дня. Шиманович этой осенью буквально разрывал Международную лигу плавания ISL, на чемпионатах мира и Олимпийских играх не раз показывал блестящие результаты во всех заплывах кроме главного, а сегодня преодолел свой комплекс финалов. Илья выиграл у Арно касание на финише (2:01.73 против 2:01.74) и первое золото важных соревнований в карьере. Еще один претендент на звание лучшего спортсмена сегодня — венгр Себастьян Сабо. На дистанции 50 м баттерфляем он одержал победу с повторением мирового рекорда 42-летнего бразильца Николаса Сантоса — 21.75.

В последний соревновательный день, 7 ноября главные медальные надежды сборной России — два героя Олимпиады: Евгений Рылов и Климент Колесников. Рылов отобрался в финал на любимой дистанции 200 м на спине, а Колесников на стометровке кролем. В первом случае шанс на тройку сильнейших есть также у Алексея Ткачева, во втором — у Владислава Гринева.

Чемпионат Европы по плаванию-2021. Казань. Расписание финалов

Начало соревнований — по московскому времени

7 ноября, воскресенье

Мужчины. 100 м комплексным плаванием 50 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 400 м вольный стиль. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 100 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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