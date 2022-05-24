Геннадий Головкин – Сауль Канело Альварес: когда и где пройдет чемпионский бой

Один из самых ожидаемых боев последних лет пройдет 17 сентября 2022 года – на ринге встретятся две суперзвезды профессионального бокса - мексиканец Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин из Казахстана. Причем поединок пройдет во втором среднем весе (до 76,2 кг), где Канело является абсолютным чемпионом мира, ставя на кон пояса титулы WBA Super, WBC, WBO и IBF, а также журнала The Ring. В свою очередь, Головкин, который владеет титулами IBF и WBA Super в среднем весе (до 72,6) даже в случае поражения сохранит свои чемпионские пояса. Но понятно, что в третьем бою трилогии с Канело боксер по прозвищу GGG (или Triple G) настроен более чем решительно.

16 сентября 2017 года Головкин и Альварес впервые встретились на ринге T-Mobile Арены в Лас-Вегасе. Тогда раздельным решением была зафиксирована ничья (один судья отдал предпочтение Канело, второй – Геннадию, третьи «насчитал» ничейный результат), хотя многие, включая самого Головкина, были уверены в победе бойца из Казахстана. Во втором поединке, состоявшемся 15 сентября 2018 года, два судьи присудили победу Альваресу с минимальным преимуществом, один зафиксировал ничью. В итоге, Сауль был объявлен победителем, хотя и с этим вердиктом, как водится, были согласны далеко не все. Зато зрелищность поединка не вызывала сомнений– он был объявлен боем года по версии The Ring.

Геннадий Головкин в боях с Канело всегда настроен решительно Фото © 2018 Getty Images

Добавим, что соперники боксировали в среднем весе, теперь же «переместились» во второй средний вес, что, конечно, на руку Альваресу, который в мае поднимался даже в полутяжелый вес (до 79,38), где, впрочем, сенсационно уступил по очкам Дмитрию Биволу. Канело очень хочет устроить матч-реванш с Биволом, но договоренность о бое с Головкиным была еще до поражения от Дмитрия. А, значит, первый на очереди – GGG. Тот, в свою очередь, 9 апреля победил в объединительном бою в среднем весе в Сайтаме японца Рето Мурату техническим нокаутом в девятом раунде.

Символично, что третий поединок вновь пройдет в сентябре. На сей раз через четыре года и два дня после предыдущего боя. Место проведения официально пока не объявлено, но все указывает на то, что, как и два первых боя, финальный аккорд Трилогии (а финальный ли?) состоится на T-Mobile Арене в Лас-Вегасе. Напомним, что в послужном списке Альвареса 57 побед (39 нокаутом) в 60 боях при двух поражениях (от Флойда Мейвейзера и Бивола) и одной ничье как раз с Головкиным. К поединку с GGG Канело уже будет 32 года. В свою очередь, Геннадий заметно старше – 8 апреля ему исполнилось 40 лет. Головкин за карьеру провел 44 боя, одержал 42 победы (37 нокаутом), у него одно поражение и одна ничья. Как не сложно догадаться, как раз в двух боях с Альваресом.