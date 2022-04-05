Геннадий Головкин – Рето Мурата: что ждать и где смотреть

Один из самых ожидаемых боксерских поединков 2022 года пройдет 9 апреля в Сайтаме. На профессиональный ринг выйдут чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Super) Рето Мурата. 40-летний боксер из Казахстана по прозвищу Triple G (или GGG) даже сейчас является суперзвездой, но не стоит забывать, что для Головкина этот бой будет первым с декабря 2020 года. В свою очередь, 36-летний японец и вовсе не боксировал с декабря 2019 года. Но такие опытные мастера, без сомнения, умеют подводить себя к пику формы.

За свою долгую карьеру среди профи Головкин выиграл 41 бой (36 нокаутом) при одной ничье и одном поражении от Сауля Канело Альвареса судейским решением в 2018-м. Ничья, кстати, также была в бою с Канело, только в 2017-м. В 2019-м Геннадий вновь завоевал чемпионские титулы в поединке с Сергеем Деревянченко, а в своем предыдущем бою провел успешную защиту против Камила Шереметы, одержав досрочную победу в седьмом раунде. Напомним, что Головкин является серебряным призером Олимпийских игр-2004 в Афинах и чемпион мира-2005 среди любителей, но его оппонент добился в любителях даже большего.

У Геннадия Головкина есть богатый победный опыт Фото © Cliff Hawkins

Мурата является олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне, свой первый профессиональный бой японец провел только в августе 2013 года. И с тех пор выходил на ринг не так и часто – у него 16 побед (при 13 нокаутах) и два поражения. Любопытно, что после поражений оба раза Рето брал у своих соперников реванш. 23 декабря 2019-го Мурата в пятом раунде досрочно завершил в свою пользу бой против Стивена Батлера. Обсуждался поединок японца с Канело, но переговоры не увенчались успехом. Зато бой с Головкиным удалось утвердить, первоначально его наметили на 29 декабря 2021 года. Вот только с первой попытки встретиться у Геннадия и Рето не получилось – из-за распространения омикрона иностранцам запретили въезд в Японию, пришлось отодвигать бой на более позднюю дату.

Любопытно, что бойцы в свое время спарринговали друг с другом – Мурата на заре профессиональной карьеры приезжал в тренировочный лагерь Головкина, заслужив от Геннадия немало комплиментов за боксерский интеллект. Да и сейчас Triple G хвалит оппонента, что для профессионального бокса не всегда характерно. При этом Головкин уверяет, что он находится в хорошей форме. Если это действительно так, то именно его можно назвать фаворитом. Пусть далеко не факт, что Геннадию удастся выиграть досрочно.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,67 кг). Сайтама, Япония

время начало боя – московское

9 апреля, суббота

Геннадий Головкин – Рето Мурата. Начало боксерского вечера в 12:00, главного боя – ориентировочно в 16:00 (стриминг-платформа DAZN)