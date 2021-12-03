Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021: в стартовом матче российские гандболистки разгромили Камерун

Первый матч сборной ФГР на чемпионате мира по гандболу 2021 года среди женщин предсказуемо получился довольно простым – команда Людмилы Бодниевой одержала победу над гандболистками Камеруна с преимуществом в 22 мяча (40:18). Все-таки даже в сильно обновленном составе российские гандболистки явно превосходят классом африканскую сборную, которая даже на своем континенте далеко не является лидером.

Лишь в дебюте матча молодая сборная ФГР не смогла побороть стартовое волнение и позволила соперницам даже повести в счете – 6:4. Однако затем все встало на свои места, и уже к перерыву российские гандболистки обеспечили себе преимущество в семь мячей, а по ходу второй половины встречи разница в счете лишь росла. Самым результативным игроком матча стала левая крайняя Юлия Маркова, на счету которой шесть заброшенных мячей.

Во втором матче предварительного раунда команде ФГР предстоит встретиться с гораздо более серьезным соперником – сборной Польши. В своем стартовом матче польские гандболистки потерпели поражение от команды Сербии (21:25). Вторая неудача подряд хоть и вряд ли помешает им выйти из группы, но сведет к минимуму шансы преодолеть барьер основного раунда и сыграть в плей-офф. Так что биться в матче со сборной ФГР гандболистки Польши наверняка будут отчаянно. В их составе следует выделить левую полусреднюю Александру Росяк, которая в игре с Сербией забросила шесть мячей и может доставить неприятности обороне любого соперника.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021.

Полное расписание и результаты матчей можно посмотреть здесь.

Прямые трансляции матчей с участием команды ФГР – на канале «Матч. Игра».

Предварительный этап (время московское):

5 декабря. 20:00. ФГР – Польша

7 декабря. 22:30. ФГР - Сербия