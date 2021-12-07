Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021: российские гандболистки готовятся к повторению олимпийского финала

7 декабря команда Федерации гандбола России одержала свою третью победу в матчах предварительного раунда женского чемпионата мира 2021 года, обыграв сборную Сербии – 32:22. Это позволило команде Людмилы Бодниевой занять первое место в группе и выйти в основной групповой раунд чемпионата мира с 4-мя очками. На следующей турнирной стадии сборную ФГР ожидают матчи с командами Словении, Черногории и с олимпийскими чемпионками из Франции.

Матч против команды Сербии лишь поначалу складывался непросто для российских гандболисток. К середине первого тайма они уступали – 8:9, однако своевременный тайм-аут Людмилы Бодниевой и удачный выход на замену голкипера Полины Каплиной резко изменили ход встречи. Несколько удачных действий российского вратаря явно придали уверенности всей команде, и в результате сборная ФГР забросила в ворота соперниц девять мячей подряд, создав себе решающее преимущество в счете – 17:9. В течение почти 14 игровых минут гандболистки Сербии не могли поразить ворота российской команды, и после такого провального игрового отрезка вернуться в игру было для них уже невозможно. Команда ФГР уверенно довела игру до победы, а самым результативным игроком встречи стала правая крайняя Юлия Манагарова, забросившая в ворота Сербии семь мячей (при 100-процентной результативности, так как Юлия нанесла в этой встрече ровно семь бросков).

Сборная ФГР вышла в основной групповой этап чемпионата мира с двумя победами над командами Сербии и Польши, которые пойдут в зачет на этой турнирной стадии. На следующем этапе российских гандболисток ожидают встречи с командами Словении, Черногории и Франции. При этом словенки, обыграв в группе более звездную сборную Черногории во главе с Йованкой Радичевич и Бояной Попович, сильно запутали ситуацию в шестерке команд второго группового раунда. Теперь у сборной Словении появился вполне реальный шанс выйти в плей-офф, а команде Черногории отступать стало абсолютно некуда. Так что два предстоящих матча сборной ФГР, которые ей предстоит провести именно против этих двух сборных, обещают стать настоящими битвами. А 13 декабря российских гандболисток ожидает повторение олимпийского финала Токио-2020, в котором они в своем обновленном составе наверняка постараются взять у сборной Франции реванш за неудачу в главном матче Игр в столице Японии. Пока француженки, как и российская команда, идут на чемпионате мира без потерь. Напомним, что по итогам основного раунда борьбу в плей-офф продолжат по две сильнейшие команды из шести от каждой группы.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021.

Полное расписание и результаты матчей можно посмотреть здесь.

Прямые трансляции матчей с участием команды ФГР – на канале «Матч. Игра».