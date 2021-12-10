Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021: российская команда спаслась за пять секунд до сирены

9 декабря на женском чемпионате мира по гандболу 2021 года стартовал основной групповой раунд, по итогам которого лишь две лучшие команды из каждой шестерки получат путевки в четвертьфинал. В своем стартовом матче на этой турнирной стадии команда Федерации гандбола России в самой концовке сумела свести вничью игру против сборной Словении (26:26), по ходу которой долгое время уступала в счете.

Очень хорошо провела матч голкипер словенской команды Амра Панджич, отразившая 14 бросков по своим воротам из 39 (очень хороший по гандбольным меркам показатель эффективности - 36 процентов), в том числе два пенальти от российского мастера исполнения 7-метровых бросков Екатерины Ильиной. Именно несколько удачных действий вратаря заметно придали эмоций всей команде Словении – даже при том, что не слишком пошла игра у главного бомбардира этой команды Аны Грос. К тому же словенки старались действовать в обороне максимально жестко, и какое-то время команде ФГР не удавалось привыкнуть к той планке допустимого, которую задала в этот день аргентинская бригада арбитров.

В первом тайме игра шла практически мяч в мяч, но в начале второй половины сборная Словении, забив несколько голов подряд, ушла в отрыв в счете – 14:18. Эта же разница в четыре мяча сохранялась и за 12 минут до окончания матча, когда главный тренер сборной ФГР Людмила Бодниева при счете 18:22 взяла тайм-аут. И вновь, как в игре с Сербией за два дня до этого, после минутного перерыва команда преобразилась, забросила пять мячей подряд и в итоге даже вышла вперед – 23:22.

Тем не менее, концовка матча все равно получилась невероятно нервной. За 21 секунду до сирены Ана Грос великолепным броском вывела сборную Словении вперед, однако еще один тайм-аут команды ФГР вновь сыграл свою роль. Российские гандболистки разыграли словно расчерченную на бумаге изящную комбинацию с длинным переводом мяча от Юлии Манагаровой на Юлия Маркову, и левая крайняя за пять секунд до окончания времени матча сумела свести встречу вничью.

- Мы должны быть счастливы приобретенным очком. Игра складывалась настолько тяжело, что за десять минут до конца возникли серьезные сомнения, что ее удастся спасти, - сказала в интервью официальному сайту Федерации гандбола России Людмила Бодниева. - Хотя мы хотим побеждать в каждом матче и помним, насколько важно набирать максимум очков в основном раунде, чтобы бороться за место в плей-офф. Сегодня мы оступились, но в то же время спаслись. Считаю, это мы выиграли балл, а Словения потеряла. Так что я довольна тем, что мы избежали поражения, особенно с учетом серьезного отставания по ходу второго тайма.

11 декабря команда ФГР встретится со сборной Черногории, которая после поражения от Сербии (25:27) уже потеряла даже теоретические шансы выйти в плей-офф. Также в нашей группе лишились шансов пробиться в четвертьфинал и гандболистки Польши, уступившие француженкам (16:26). Таким образом, борьбу за две вакансии в плей-офф продолжают лишь четыре сборные (Франция, ФГР, Сербия и Словения), но сражение это обещает быть очень напряженным.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021.

Полное расписание и результаты матчей можно посмотреть здесь.

Прямые трансляции матчей с участием команды ФГР – на канале «Матч. Игра».