Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

На чемпионате Европы 2022 года по гандболу среди женских команд, который проходит в Словении, Черногории и Северной Македонии, завершился основной групповой раунд и определилась четверка сильнейших. 18 ноября в словенской Любляне в полуфиналах турнира гандболистки Дании встретятся со сборной Черногории, а олимпийские чемпионки из Франции сыграют с командой Норвегии, защищающей свой титул лучшей команды континента.

Сборные Франции и Норвегии еще перед началом Евро-2022 считались его главными фаворитами, но встретятся они между собой не в главном матче турнира, а лишь в полуфинале. Это стало следствием поражения команды Норвегии от датчанок в заключительном матче основного группового раунда (29:31), после которого именно сборная Дании сместила действующих чемпионок континента с первого места в группе.

Этот день с самого начала сложился очень удачно для гандболисток Дании. Сначала датчанки еще до собственного выхода на площадку официально стали полуфиналистками Евро-2022 – после того, как сборная Венгрии неожиданно обыграла Словению (29:25), оставив хозяек «Финала четырех» за бортом турнира. А затем команда Дании на кураже уже собственными усилиями развила этот успех, впервые за восемь лет обыграв в официальном матче принципиальных соперниц из Норвегии. Еще за 12 минут до окончания встречи счет был ничейным (24:24), однако следующий 5-минутный игровой отрезок датчанки выиграли 5:1, создав себе решающее преимущество в концовке матча.

- Сначала мы были просто счастливы, когда Венгрия обыграла Словению, и поняли, что должны максимально выложиться в собственной игре против Норвегии, чтобы иметь в ней шанс на победу. Нам это удалось, и сейчас я по-настоящему горжусь своей командой, - сказала после матча в интервью для сайта Европейской федерации гандбола левая полусредняя сборной Дании Анне-Метте Хансен, забросившая в этой встрече семь мячей.

- Ясно, что, если вы позволяете соперницам забить больше 30 мячей, то победить в матче будет очень сложно. Это тот вывод, который мы можем сделать после сегодняшнего поражения. Теперь нам остается как следует восстановиться и сосредоточиться на полуфинале против Франции, - прокомментировал неудачу в матче с Данией главный тренер сборной Норвегии Торир Хергейрссон.

Матч против француженок станет настоящим испытанием для норвежской сборной, так как команда главного тренера Оливье Крумбхольца пока выглядит на нынешнем чемпионате Европы очень уверенно. В шести матчах турнира сборная Франции одержала шесть побед, причем лишь в одном из них – со сборной Нидерландов (26:24) – ее преимущество над соперницами составило менее восьми мячей. Вратарь француженок Клеопатра Дарле имеет лучший показатель отраженных бросков (42,37 процента) среди всех голкиперов турнира, сыгравших более двух матчей. Отметим, что на втором месте в этой иерархии находится норвежка Силье Сольберг (41,07 процента), которая вместе с опытнейшей Катрин Лунде составляет очень надежный вратарский дуэт в своей сборной. По всем прогнозам, именно матч Франция – Норвегия можно назвать досрочным финалом Евро-2022. Хотя вряд ли с этим утверждением согласится сборная Дании, которая после своего подвига в заключительном матче второго группового раунда будет очевидным фаворитом во втором полуфинале против команды Черногории.

Гандбол. Чемпионат Европы 2022. Женщина. Расписание полуфиналов (время московское)

18 ноября, пятница

19:45 Дания - Черногория

22:30 Франция - Норвегия

Все матчи чемпионата Европы-2022 по гандболу среди женщин можно смотреть на видеопортале EHFTV Европейской федерации гандбола.