Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы 2022. Финал. Норвегия - Дания: что ждать и где смотреть

В финальном матче чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди женских команд, который завершится 20 ноября в столице Словении, действующие чемпионки континента из сборной Норвегии будут защищать свой титул во встрече с командой Дании. В прошедших 18 ноября полуфиналах норвежки одержали победу над олимпийскими чемпионками из сборной Франции (28:20), а датчанки выиграли у команды Черногории (27:23).

Бенефис Силье Сольберг

Французская сборная подошла к матчу против Норвегии, уверенно выиграв на Евро-2022 все шесть своих предыдущих встреч. Однако полуфинал сложился для команды опытнейшего главного тренера Оливье Крумбхольца очень тяжело. После совершенно равной первой половины, которую норвежки выиграли с минимальным преимуществом (12:11), затем преимущество скандинавской команды в этот вечер начало проявляться все заметнее. Просто великолепный матч провела голкипер сборной Норвегии Силье Сольберг, отразившая 14 из 34 бросков по своим воротам (41,2 процента), и именно несколько ее блестящих спасений стали ключевыми эпизодами встречи. В атаке норвежской команды прекрасно проявили себя ее многолетние лидеры Нора Мерк и Стине Офтедал, на двоих забросившие больше половины мячей в ворота француженок: восемь голов в активе Мерк, семь – у Офтедал. При этом Нора Мерк реализовала в этом матче все шесть пенальти в ворота сборной Франции и имеет теперь невероятный показатель исполнения 7-метровых на Евро-2022 – 26 из 27.

- Сборная Франции провела выдающийся турнир. Мы ее не боялись накануне полуфинала, но относились к ней с огромным уважением, уделив при подготовке особое внимание тому, как бороться с контратаками француженок. В каком-то смысле поражение от Дании два дня назад даже помогло нам, так как такие встречи позволяют еще раз посмотреть на себя и понять, что можно быстро исправить в своей игре. Это было важно перед матчем с Францией. И надо признать, что наша защита и Силье в воротах сегодня были прекрасны, - сказал после полуфинала главный тренер сборной Норвегии Торир Хергейрссон.

Дания в финале – 18 лет спустя

Во втором полуфинале сборная Дании довольно уверенно переиграла гандболисток Черногории, использовав явные перепады в действиях соперниц по ходу матча, когда на довольно продолжительные игровые отрезки у черногорских гандболисток напрочь разлаживались действия в атаке. Сначала это произошло в первой половине, когда в течение 10 минут сборная Черногории провела лишь один мяч в ворота голкипера датчанок Сандры Тофт, и в результате ее преимущество 6:3 превратилось в отставание 7:10. В дебюте второго тайма черногорки огромными усилиями смогли ликвидировать этот дефицит (14:14 к 36-й минуте матча), но тут у них случился еще один провальный отрезок – 1:6 в следующие 12 игровых минут. И он оказался уже решающим в этой встрече.

- Наших соперниц приехало поддержать очень много болельщиков, и это была потрясающая игра по своей атмосфере. Мы знали, что нас ждет очень тяжелый матч – и по тому, что будет происходить на площадке, и за ее пределами. Но сейчас я очень-очень горжусь тем, что мы выдержали все это и смогли победить, - сказала левая крайняя сборной Дании Эмма Фриис, признанная лучшим игроком этой полуфинальной встречи.

В результате в финале Евро-2022 встретятся сборные Норвегии и Дании – команды, выигравшие 11 из 14 предыдущих чемпионатов Европы. Правда, три победы датчанок приходятся на период с 1994 по 2002 год, а затем пришло время доминирования в европейском гандболе сборной Норвегии, в активе которой на данный момент уже восемь титулов. Норвежские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы уже в 12-й раз, то есть за всю почти 30-летнюю историю этих турниров они не играли в решающих матчах лишь трижды. А вот для датской сборной нынешний финал будет по-своему историческим – первым за 18 лет. И хотя достижения команд в последние годы несопоставимы, но финал Евро-2022 обещает быть очень интересным. Не стоит забывать, что всего за четыре дня до решающего матча сборная Дании во встрече основного группового раунда обыграла Норвегию (31:29).

Расписание финалов чемпионата Европы 2022 по гандболу (время - московское)

20 ноября, воскресенье

19:45 Матч за третье место. Франция – Черногория

22:30 Финал. Норвегия - Дания

Все матчи чемпионата Европы-2022 по гандболу среди женщин можно смотреть на видеопортале EHFTV Европейской федерации гандбола.