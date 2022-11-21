Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы 2022. Волшебство Катрин Лунде и девятый титул Норвегии

Сборная Норвегии выиграла Евро-2022 и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже
В финальном матче чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди женщин, который завершился 20 ноября в словенской Любляне, сборная Норвегии одержала победу над командой Дании – 27:25. Бронзовые медали – у гандболисток Черногории, которые в матче за третье место с тем же самым счетом выиграли у олимпийских чемпионок Токио – 2020 из сборной Франции.
В решающем матче турнира норвежская сборная защищала свой титул, а датчанки оказались в финале гандбольного Евро после 18-летнего перерыва. Тем не менее, поначалу именно сборная Дании выглядела в этот вечер более хладнокровной и уверенной в себе. Подопечные Йеспера Йенсена захватили инициативу и сразу повели в счете, уже к середине первого тайма добившись комфортного преимущества – 9:4. Норвежкам в эти минуты никак не удавалось справиться с мобильной обороной соперниц, а в воротах сборной Дании отлично действовала Сандра Тофт. Лишь пара мячей, заброшенных в пустые ворота, когда датчанки меняли голкипера на полевого игрока и переходили к атакующей модели «семь на шесть», и блестящая игра многолетнего лидера сборной Норвегии Норы Мерк (в ее активе к концу первого тайма было уже 7 голов) позволили действующим чемпионкам континента уйти на перерыв при относительно небольшом отставании – 12:15.
Все переменилось во второй половине игры, одной из главных героинь которой стала опытнейшая голкипер сборной Норвегии Катрин Лунде. Она появилась в воротах вместо Силье Сольберг в ситуации, когда отставание ее команды составляло все те же три мяча (16:19). И именно несколько блестящих спасений Лунде стали ключевыми моментами финала, позволив норвежкам переломить ход матча. При этом еще за четыре минуты до окончания игры счет оставался ничейным (24:24), но два прекрасных броска левой полусредней Хенни Ренстад и гол Стине Офтедал позволили сборной Норвегии добиться перевеса в концовке и выиграть свой девятый титул чемпионок континента.
В это трудно поверить, но 20 лет назад, когда команда Дании выигрывала свой последний на сегодняшний день титул на гандбольном Евро, Катрин Лунде уже была в составе сборной Норвегии. А в финальном матче Евро-2004, когда датчанки последний раз до нынешнего турнира играли в финале, именно Лунде, как и сейчас, стала одной из главных героинь выигранного Норвегией главного матча турнира.
- Сборная Норвегии, безусловно, как и всегда, заслужила эту победу, но я тоже горжусь своей командой. На 41-й минуте игры мы были впереди на четыре мяча, но потом Катрин Лунде показала свой класс и свой опыт. 18 лет назад Дания сыграла свой предыдущий финал, и уже тогда именно Лунде была ключевым фактором нашего поражения. То же самое случилось и сегодня. Да, мы сейчас очень расстроены, но уверен, что мы можем вернуться с этого турнира с поднятой головой, - сказал после матча главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен.
Первый женский гандбольный чемпионат Европы состоялся в 1994 году, и с тех пор прошли уже 15 подобных турниров. Сборная Норвегии выиграла девять из них, продолжая доминировать на европейской гандбольной арене уже в течение двух с лишним десятилетий. В условиях постоянно повышающейся конкуренции в этом виде спорта достижение норвежек можно считать просто выдающимся. Помимо чемпионского титула, гандболистки Норвегии завоевали единственную разыгрывавшуюся на Евро-2022 путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Именно игроки сборной Норвегии стали на чемпионате Европы-2022 и обладательницами главных индивидуальных призов. Лучшим бомбардиром турнира с 50-ю заброшенными мячами стала Нора Мерк. Звание MVP Евро-2022 было присуждено Хенни Ренстад.
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