Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы 2022. Волшебство Катрин Лунде и девятый титул Норвегии

В финальном матче чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди женщин, который завершился 20 ноября в словенской Любляне, сборная Норвегии одержала победу над командой Дании – 27:25. Бронзовые медали – у гандболисток Черногории, которые в матче за третье место с тем же самым счетом выиграли у олимпийских чемпионок Токио – 2020 из сборной Франции.

Голы Мерк, спасения Лунде

В решающем матче турнира норвежская сборная защищала свой титул, а датчанки оказались в финале гандбольного Евро после 18-летнего перерыва. Тем не менее, поначалу именно сборная Дании выглядела в этот вечер более хладнокровной и уверенной в себе. Подопечные Йеспера Йенсена захватили инициативу и сразу повели в счете, уже к середине первого тайма добившись комфортного преимущества – 9:4. Норвежкам в эти минуты никак не удавалось справиться с мобильной обороной соперниц, а в воротах сборной Дании отлично действовала Сандра Тофт. Лишь пара мячей, заброшенных в пустые ворота, когда датчанки меняли голкипера на полевого игрока и переходили к атакующей модели «семь на шесть», и блестящая игра многолетнего лидера сборной Норвегии Норы Мерк (в ее активе к концу первого тайма было уже 7 голов) позволили действующим чемпионкам континента уйти на перерыв при относительно небольшом отставании – 12:15.

Все переменилось во второй половине игры, одной из главных героинь которой стала опытнейшая голкипер сборной Норвегии Катрин Лунде. Она появилась в воротах вместо Силье Сольберг в ситуации, когда отставание ее команды составляло все те же три мяча (16:19). И именно несколько блестящих спасений Лунде стали ключевыми моментами финала, позволив норвежкам переломить ход матча. При этом еще за четыре минуты до окончания игры счет оставался ничейным (24:24), но два прекрасных броска левой полусредней Хенни Ренстад и гол Стине Офтедал позволили сборной Норвегии добиться перевеса в концовке и выиграть свой девятый титул чемпионок континента.