Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы 2022 года по гандболу среди женских команд пройдет с 4 по 20 ноября в двух городах Словении (Любляне и Целье), а также в Скопье (Северная Македония) и в столице Черногории Подгорице. В турнире примут участие 16 сборных, которые на предварительном этапе разбиты на четыре группы.

Состав квартетов группового раунда выглядит так.

Группа А (матчи пройдут в Любляне): Норвегия, Венгрия, Хорватия, Швейцария.

Группа В (Целье): Дания, Швеция, Словения, Сербия.

Группа С (Скопье): Франция, Нидерланды, Северная Македония, Румыния.

Группа D (Подгорица): Польша, Черногория, Германия, Испания.

Встречи групповой стадии пройдут с 4 по 9 ноября, и по их результатам по три лучших команды из каждой четверки выходят в основной групповой раунд Евро-2022. С учетом результатов сыгранных между собой матчей на предварительной стадии они образуют две шестерки: команды групп А и В объединятся и проведут матчи основного раунда в Любляне, команды групп C и D – в Скопье. Игры основного раунда состоятся с 10 по 16 ноября.

Борьбу за медали по итогам основного группового раунда продолжат по две лучшие команды от каждой шестерки, и этот «Финал четырех» также пройдет в столице Словении: 18 ноября в Любляне будут сыграны полуфиналы, 20 ноября – матч за третье место и финал.

Главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы можно по традиции считать сборные Франции и Норвегии. Гандболистки Франции в 2021 стали победительницами Олимпийских игр в Токио, а норвежки спустя несколько месяцев выиграли чемпионат мира в Испании, причем в финале встретились там именно с командой Франции. Кроме того, стоит отметить, что сборная Норвегии является самой титулованной в истории женских гандбольных чемпионатов Европы, которые проводятся с 1994 года. Норвежские гандболистки выиграли восемь из 14 проведенных подобных турниров (в том числе семь из девяти предыдущих), и на нынешнем Евро будут защищать свой титул, завоеванный в 2020 году в Дании.

Назвать норвежскую сборную главным претендентом на золотые медали Евро-2022 мешает обилие отсутствующих в ее составе звезд. Так, на нынешнем турнире не сыграют MVP чемпионата мира-2021 Кари Браттсет Дале, пятикратная чемпионка континента Камилла Херрем, а также опытнейшая левая полусредняя Вероника Кристиансен. Однако и без них в составе сборной Норвегии хватает гандболисток со статусом мировых звезд – достаточно назвать Нору Мерк и Стине Офтедаль.

Во французской сборной на Евро-2022 не выступит олимпийская чемпионка Токио голкипер Амандин Лейно. Она завершила свою блестящую игровую карьеру и приедет на нынешний турнир уже в новом качестве – тренера вратарей своей национальной сборной. Конечно, это серьезная потеря в составе команды Франции, но эта сборная располагает великолепным подбором вратарей – так, Клеопатра Дарле уже наверняка готова стать новым первым номером на вратарской позиции француженок. В целом же опыт и стабильный состав команды многолетнего главного тренера сборной Франции Ольвье Крумбхольца позволяет ей с полным основанием рассчитывать на золото Евро-2022.

Среди других соискательниц медалей стоит назвать полуфиналисток олимпийского турнира в Токио-2020 – сборную Швеции, занявшую третье место на чемпионате мира-2021 команду Дании, а также способных преподнести сюрприз гандболисток из Нидерландов и Испании.

Положение команд в группах и расписание матчей Евро-2022 можно посмотреть здесь.

Все матчи чемпионата Европы-2022 по гандболу среди женщин можно смотреть на видеопортале EHFTV Европейской федерации гандбола.