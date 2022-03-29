Гандбол. Лига чемпионов-2021/22: результаты группового турнира, расписание плей-офф

30 и 31 марта состоятся первые матчи квалификационного раунда гандбольной Лиги чемпионов-2021/22, которые определят всех участников четвертьфиналов. Четыре команды, занявшие по итогам предварительного раунда первые и вторые места в своих группах, получили путевки в четвертьфинал напрямую – это «Ольборг» (Дания), «Киль» (Германия), «Кельце» (Польша) и «Барселона» (Испания).

Оставшиеся четыре вакансии на этой турнирной стадии займут победители стыковых квалификационных матчей, в которых сыграют команды, которые по итогам предварительного турнира заняли в своих группах места с третьего по шестое. Состав пар квалификационного раунда выглядит так: «Элверум» (Норвегия) - «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фленсбург» (Германия) – «Сегед» (Венгрия), «Порту» (Португалия) – «Монпелье» (Франция), «Вардар» (Македония) – «Веспрем» (Венгрия). Матчи пройдут 30 и 31 марта на полях команд, указанных первыми, а также 6 и 7 апреля (ответные встречи).

Стоит отметить, что без прямой путевки в четвертьфинал остался французский «Пари Сен-Жермен», располагающий по-настоящему звездным подбором игроков. Напомним, что в составе парижан играют легенды мирового гандбола француз Никола Карабатич и датчанин Миккель Хансен, у которых на двоих четыре олимпийских титула и пять призов «Лучшему гандболисту мира по итогам года» по версии Международной федерации этого вида спорта (IHF). Также за ПСЖ выступают и другие ведущие игроки национальных сборных – Венсан Жерар и Недим Ремили (Франция), Ферран Соле Сала (Испания), Люк Стейнс (Нидерланды), Камиль Сыпшак (Польша) и многие другие. Тем не менее, на предварительной стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Пари Сен-Жермен» одержал лишь 8 побед в 14 матчах (при двух ничьих и 4 поражениях), оставшись лишь на третьем месте в своей группе. Так что за путевку в четвертьфинал парижанам еще предстоит побороться, хотя в паре с норвежским «Элверумом» они, конечно, выглядят явными фаворитами.

В других парах квалификационного раунда столь явного фаворита нет, хотя можно предположить, что неровно проведшему предварительный раунд «Фленсбургу» придется очень непросто в противостоянии с «Сегедом», главной звездой которого является линейный национальной сборной Венгрии Бенче Банхиди, забросивший в групповом турнире 61 мяч.

Среди четырех команд, уже завоевавших путевки в четвертьфинал, в качестве одного из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно выделить немецкий «Киль», за который также выступает целое созвездие лидеров мирового гандбола – датский вратарь Никлас Ландин, норвежец Сандер Сагосен, швед Никлас Экберг, хорват Домагой Дувняк и другие. Почти всем перечисленным игрокам (кроме Сагосена) уже за 30, и нынешняя Лига чемпионов – один из их шансов добиться еще одного крупного успеха на клубном уровне (предыдущий раз «Киль» выигрывал Лигу чемпионов в 2020-м году).

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов-2021/22 пройдут с 11 по 19 мая. «Финал четырех» состоится 18-19 июня в Кельне.

Все результаты матчей гандбольной Лиги чемпионов-2021/22 можно посмотреть здесь.

Таблицу групповых турниров, расписание и результаты игр плей-офф можно посмотреть здесь.

Статистику игроков по клубам можно посмотреть здесь.

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