Гандбол. Команда ФГР сделала шаг в четвертьфинал женского чемпионата мира 

Встреча против сборной Черногории перед началом чемпионата мира по гандболу виделась для команды Федерации гандбола России одной из самых сложных на стадии основного раунда. Однако балканская команда, которая славится бойцовским характером, провалилась на турнире и задолго до игры с представительницами России лишилась каких-либо шансов на плей-офф. Автоматически матч превратился в полутоварищеский, в котором результат был нужен только команде ФГР.

Разница в настрое гандболисток бросилась уже в навале игры. По сути, команде ФГР понадобилось десять минут, чтобы предрешить исход встречи. К тому времени она уже вела со счетом 7:1, что вполне можно было охарактеризовать как разгром. Ударными для команды ФГР выдались стартовые минуты. На позиции линейной вместо Анастасии Илларионовой появилась Карина Сабирова, и она сразу забросила трижды подряд! Причем все голы получились разнообразными: и с дальней дистанции, и с пенальти.

Сборная Черногории была сама не своя. Команда Бояны Попович неуверенно разыгрывала мяч, ошибалась в атаке, совершала поспешные броски. Не шла игра даже у лидера Йованки Радичевич. Один из лучших бомбардиров чемпионата угодила в штангу с убойной позиции, что стало подтверждением очевидного – сборная Черногории оказывать конкуренцию не в состоянии.

Главный тренер балканской команды была вынуждена взять тайм-аут, но ощутимого результата это не принесло. Основная проблема сборной Черногории – игра в обороне – так и осталась не решенной. Особенно балканскую команду терзала Ольга Фомина с правого края. Капитан команды ОКР реализовала три своих броска и увеличила преимущество. Сборная Черногории окончательно развалиться не успела, но 18:10 после тридцати минут игры в пользу гандболисток ФГР смотрелись более чем внушительно.

Взрыв Манагаровой

Единственная оставшаяся интрига встречи – когда команда ФГР обеспечит себе +10 – перестала быть актуальной к середине второго тайма. Это было напрямую связано с появлением на площадке Юлии Манагаровой. Правая крайняя добавила игре российских гандболисток энергии и скорости. И именно Манагарова точным броском оформила эту разницу – 24:14. Еще одним ярким эпизодом игры стала «воздушка» в исполнении команды ФГР. К красивому моменту тоже была причастна Манагарова – она идеальным пасом нашла Полину Горшкову, и та отправила мяч в ворота.

Сборная Черногории за всю игру огрызнулась только раз – когда до конца встречи осталось десять минут. Вдруг команда Попович продемонстрировала тот самый характер, преобразилась и провела несколько результативных атак. Тем не менее, команда ФГР уверенно переиграла соперниц – 31:25.

Победа над балканской сборной позволила россиянкам максимально приблизиться к четвертьфиналу. Если сборная Франции одержит победу над Сербией в вечерней сессии игрового дня, то команда ОКР будет уже там, в плей-офф. А 13 декабря, после матча с француженками, будет ясно, с какого места из группы россиянки выйдут в четвертьфинал и с кем на этой стадии чемпионата мира встретятся.