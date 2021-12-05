Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021: российские гандболистки обыграли Польшу и вышли во второй раунд

5 декабря в своем втором матче женского чемпионата мира 2021 года сборная Федерации гандбола России одержала непростую победу над командой Польши со счетом 26:23. Этим результатом она не только обеспечила себе выход в основной групповой раунд соревнований, но и набрала первые очки, которые пойдут в зачет на этой турнирной стадии.

Встреча со сборной Польши поначалу складывалась очень удачно для команды Людмилы Бодниевой. У соперниц явно не ладилась игра в нападении, и к тому же прекрасно действовала голкипер российской команды Анастасия Лагина. До перерыва она отразила четыре 7-метровых штрафных броска в исполнении польских гандболисток, а еще один раз при исполнении пенальти Романа Рощак просто не попала в ворота. Всего один реализованный пенальти из шести вряд ли мог порадовать норвежского наставника сборной Польши Арне Сенстада, команда которого уступала к перерыву – 10:16.

Однако, как это нередко бывает с российскими гандболистками, ровное течение матча не продолжилось долго, и во второй половине встречи случилась резкая перемена сюжета. Теперь уже у команды ФГР напрочь разладилась игра в атаке, и не протяжении девяти минут российские гандболистки не могли поразить ворота польского голкипера Адрианы Плачек. У сборной Польши поймала бомбардирский кураж Александра Росяк, раз за разом ставшая поражать ворота со средней дистанции, и на этом игровом отрезке преимущество команды ФГР с пяти мячей (22:16) растаяло до одного (22:21).

Стало ясно, что исход матча решится в нервной концовке. В этот ключевой момент дважды подряд смогла забросить важные мячи полусредняя сборной ФГР Антонина Скоробогатченко, а за полторы минуты до сирены при счете 24:23 в пользу команды ФГР один из лидеров сборной Польши Кинга Ахрук крайне неудачно исполнила очередной 7-метровый, навесным броском отправив мяч высоко над перекладиной ворот. После этой досадной ошибки соперниц команда Людмилы Бодниевой уже полностью контролировала ход встречи и уверенно довела ее до победы.

Вторая победа подряд обеспечила сборной ФГР место в основном групповом раунде, в который она попадет, уже точно имея в активе одну победу в зачет этой турнирной стадии. 7 декабря в заключительной встрече предварительного этапа российские гандболистки встретятся со сборной Сербии, также одержавшей пока на турнире две победы в двух проведенных встречах. В этом матче будет разыграно первое место в группе, но, что гораздо более важно, еще два очка, которые пойдут в зачет основного группового раунда чемпионата мира-2021. В составе команды Сербии можно выделить очень квалифицированный дуэт голкиперов в составе Йованы Рисович и Кристины Граовац, а также правую полусреднюю Анджелу Янушевич, семь голов которой стали решающим фактором победы сербок в стартовом матче чемпионата мира над сборной Польши.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021.

Полное расписание и результаты матчей можно посмотреть здесь.

Прямые трансляции матчей с участием команды ФГР – на канале «Матч. Игра».

Предварительный этап (время московское):

7 декабря. 22:30. ФГР - Сербия