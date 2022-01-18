Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. Сборная России вышла в основной раунд без потерь 

17 января сборная России по гандболу встречалась на чемпионате Европы с хозяевами турнира, командой Словакии. Матч должен был ответить на вопрос, кто из соперников выйдет в основной раунд. Словакам обязательно нужна была победа, россиянам можно было и проиграть, но не крупно.

Однако команда Велимира Петковича не стала нервировать своих болельщиков, не дав усомниться в своем превосходстве. Вопрос о победителе был предрешен еще задолго до конца даже первого тайма.

Тридцатиминутка складывалась так, будто сборная Словакии забыла выйти на площадку из раздевалки. Россиянам удавалось все: атаки с края, быстрые отрывы, броски с дальней дистанции, игра в линию. При этом столь же уверенно команда играла и в защите. Еще до середины первого тайма сборная России обеспечила себе преимущество в пять мячей – эту разницу застолбил точным броском Дмитрий Житников. А еще через 13 минут команда Петковича повела «плюс 10» – 17:7. На этот раз преимущество обозначил Сергей Марк Косоротов.

Собственно, Житников, Косоротов и линейный Павел Андреев стали лучшими бомбардирами сборной России в первой половине игры, забросив по четыре мяча. То, в какой прострации находилась сборная Словакии, красноречиво характеризует статистика. Хозяева площадки заработали четыре удаления, использовали отведенные тайм-ауты, реализовали всего 35% бросков. У сборной России вновь был на высоте голкипер Виктор Киреев. Он выдал 52% отраженных бросков, что психологически уничтожило сборную Словакии.

Второй тайм с точки зрения исхода встречи потерял всякий смысл. Тридцатиминутку сборная России могли использовать как подготовку к основному раунду. Петкович поберег своих лидеров, заменив номинально первую шестерку на второй состав, который показал, что находится в боевом состоянии. По ходу тайма россияне не только сохранили преимущество, но и развили его до 14 мячей. Дебютные голы на чемпионатах Европы записали на свой счет линейный Радомир Врачевич, левый полусредний Михаил Виноградов, разыгрался Никита Каменев, забросивший пять раз.

Словом, сборная России показала, что находится в полном порядке. Причем настолько, что вполне может претендовать на определение команды без слабых мест. Только в концовке россияне сбавили обороты. Итоговые 36:27 в пользу сборной России выглядят убедительными.

Россияне повторили результат Евро-2006 в группе

Результат и игру сборной России на первом этапе чемпионата Европы можно описать одним словом – образцово. Россияне, взяв верх над Словакией, а ранее одержав победы над Литвой и Норвегией, выиграли группу F, набрав шесть очков. Сам факт, что команда Петковича уверенно вышла в основной раунд, гарантированно попав в топ-12, уже приятный. Но еще больше обращает на себя внимание, что последний раз сборная России на чемпионате Европы выигрывала группу после трех побед подряд 16 лет назад – в 2006 году. Тогда россияне стали на турнире шестыми. На этом чемпионате Европы перед командой Петковича поставлена задача-максимум попасть в восьмерку сильнейших.

По силам ли россиянам оказаться в элитном пуле? В основном раунде команда Петковича будет стартовать с двумя очками в активе, что само по себе подспорье. Вселяет оптимизм и игра российской сборной – хорош, как на Еввро-2016, Киреев, в главную звезду команды превратился Житников, неприступная стена – Александр Ермаков, Павел Андреев и Дмитрий Санталов.

Однако истинную силу российской сборной покажет основной раунд. Уже известно, что соперниками станут действующий чемпион Европы – сборная Испании, крепкая сборная Германии, неприятная сборная Польши и, вероятно, вице-чемпион мира – сборная Швеции. Если команда Петковича войдет в топ-8, то добьется лучшего результата на крупных турнирах как минимум за последние девять лет. А если россияне попадут в полуфинал – станут героями.